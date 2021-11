En meeting à Châteauroux, Philippe Poutou vient défendre "le camp des travailleurs"

Il repart en campagne ! Candidat pour la 3e fois à la présidentielle, Philippe Poutou porte une nouvelle fois les couleurs et les valeurs du NPA et il vient tenter de convaincre les électeurs castelroussins avec une réunion publique ce vendredi soir à 19h salle Roger Dion à Châteauroux.

Jamais deux sans trois ! Philippe Poutou va à nouveau incarner le programme du Nouveau parti anticapitaliste pour l'élection présidentielle de 2022, après deux premières candidatures en 2012 et 2017. Sa campagne passe donc par Châteauroux ce vendredi avec une réunion publique à 19h à Châteauroux salle Roger Dion (dans l'ancien centre culturel), 11 rue de la République.

Auparavant, Philippe Poutou ira à la rencontre de salariés et représentants du secteur de la métallurgie, notamment des salariés d'Eurostyle, mais aussi bien sûr les salariés de l'usine Alvance Wheels, le fabricant de jantes alus à Diors placé en redressement judiciaire depuis le mois d'avril. Alvance Wheels qui espère trouver un repreneur et sauver un maximum des 280 emplois du site.

Adversaire de l'extrême-droite

Devant ces salariés et ce vendredi soir lors de la réunion publique, Philippe Poutou défendra un système anticapitaliste, "montrer qu'on a d'autres perspectives que celle de subir, de baisser la tête ! Parce qu'on nous parle toujours de réalisme, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut accepter telle ou telle politique libérale ou ultralibérale. Et nous, on a envie de montrer que non !"

Philippe Poutou se revendique également adversaire farouche de l'extrême-droite et veut proposer une autre voie que "des idées réactionnaires. Comment nous, on peut avoir, à l'opposé, les idées de solidarité, les idées de d'accueil des migrants, de l'ouverture des frontières et d'interdiction des licenciements, de socialisation de l'économie et d'essayer d'exprimer aujourd'hui que les solutions elles sont résolument anticapitalistes"

Recherche de parrainages

Comme lors de chaque élection, cependant, et comme d'autres formations politiques, le NPA est à la recherche de parrainage pour pouvoir concourir officiellement à l'élections présidentielle. Pour l'instant, un peu plus de 160 signatures - sur 500 à rassembler - ont pu être recueillies.