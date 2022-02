Présidentielle : en meeting à Tours, le candidat des Verts Yannick Jadot veut convaincre au-delà de l'écologie

Yannick Jadot en campagne à Tours. Après Lille, Rennes et Montpellier, voilà le candidat des Verts à la présidentielle de 2022 en meeting en plein air, place Anatole-France, pour sa "tournée des possibles", ce vendredi 18 février. Nucléaire, pouvoir d'achat, logement, inégalités ou alimentation bio... l'écologiste a tenté de convaincre une centaine de militants, sympathisants et curieux, qu'il est le seul candidat à pouvoir répondre aux enjeux actuels.

"L'écologie, c'est la justice sociale"

"Nous sommes les seuls dans cette campagne à porter l'urgence climatique", lance Yannick Jadot, en préambule de son discours d'une trentaine de minutes. Et d'illustrer avec la question du nucléaire, en fustigeant la politique d'Emmanuel Macron. "Le seul débat aujourd'hui, c'est de savoir si on construit de nouveaux réacteurs nucléaires pour remplacer les centrales vieillissantes ? Ou est-ce qu'on économise l'énergie, qu'on investit dans l'isolation des logements, dans les énergies renouvelables ? Oui !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En plus de l'urgence climatique, le candidat pointe "l'urgence du pouvoir d'achat". "L'explosion des factures de gaz, d'électricité, du carburant... et bien, c'est le résultat de l'inaction climatique." Pour y remédier, Yannick Jadot propose un investissement de dix milliards d'euros pour une meilleure isolation des bâtiments. "Cette isolation sera gratuite pour les deux millions de familles les plus vulnérables. Parce que l'écologie, c'est la justice sociale".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

LE candidat pour relever les enjeux environnementaux et sociaux, selon les Tourangeaux

"L'un ne peut pas aller sans l'autre", acquiesce Gaëlle, dans le public. "Les gens qui sont les plus touchés par la crise climatique sont en priorité les classes populaires. Donc évidemment, il faut allier la lutte contre la précarité et la lutte contre le réchauffement climatique". Yannick Jadot propose également un smic à 1.400 euros, un revenu citoyen accessible à partir de 18 ans et un investissement dans l'hôpital public et l'éducation.

Il n'y a que lui qui peut fédérer - Fabien, un Tourangeau

Pour Fabien, seul le candidat des Verts peut réussir à relever tous ces défis. "Dans l'ensemble des candidats qui existent, il n'y a que lui qui peut fédérer et essayer justement d'entrer dans l'action", explique le Tourangeau, qui assiste à son premier meeting politique. "C'est clairement le candidat qui apporte les bonnes réponses aux défis qui nous attendent", ajoute Damien, militant tourangeau. "Il apporte de l'espoir."

Emmanuel Denis, le maire écologiste de Tours, a mis en avant les changements dans la ville grâce au changement de municipalité, qu'il espère voir à l'échelle nationale maintenant. © Radio France - Chloé Martin

Yannick Jadot serein à moins de deux mois du premier tour

Pourtant, Yannick Jadot est encore loin d'être plébiscité par les Français. Selon les derniers sondages, il ne recueille que 5% des intentions de votes, derrière Jean-Luc Mélenchon, sans union de la gauche. "Les Français ne se sont pas encore emparés de cette campagne, mais ils vont le faire, et l'écologie va devenir un débouché évident", reste optimiste le candidat.

Les militants et sympathisants eux aussi veulent y croire. "Ce sera difficile, mais avoir un président écolo, c'est possible. C'est une question de volonté", espère Fabien. "C'est important pour nos enfants et pour la planète".