En Occitanie, la campagne d'Eric Zemmour se met en marche

Ils travaillaient déjà dans l’ombre depuis plusieurs mois, collant des affiches, animant les réseaux sociaux. Depuis le discours de Villepinte et la déclaration officielle de leur candidat, les amis d’Eric Zemmour et les jeunes de Génération Z s’organisent dans le nouveau parti baptisé « Reconquête », et organisé désormais en fédérations. Il s’agit à la fois d’accueillir les nouveaux sympathisants, et de partir à la pêche aux 500 signatures auprès des maires.

Un tiers de LR, un tiers de RN, un tiers d’abstentionnistes

« C’est un succès foudroyant ! Depuis la déclaration officielle d'Eric Zemmour, les volontaires affluent » s’enthousiasme Chantal Dounot, ex RPR à Toulouse, UMP, puis ex élue régionale sur la liste RN de Louis Alliot, la coordinatrice du parti de Zemmour en Occitanie accueille ces nouveaux militants, venus - dit elle - d'horizons très différents.

« En gros, il y a un tiers de LR et associés, un tiers de Rassemblement National, et surtout, ce qui est le plus intéressant pour l’avenir, un tiers d’abstentionnistes. Beaucoup de gens qui disent, non je ne croyais plus à la politique, je n’avais plus confiance en personne, mais cette fois-ci, je reviens, j’y crois de nouveau. »

Chantal Dounot - coordinatrice de la campagne d'Eric Zemmour en Occitanie Copier

Lui aussi issu de Haute-Garonne, l’ancien Gilet jaune Benjamin Cauchy, passé par Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, est présent une semaine sur deux à Toulouse. Mais il a désormais des destinées nationale. Il est membre du comité national et s’occupe au sein du parti de Zemmour du dossier de l’Outre-mer.

« Jusqu’ici, il n’y avait pas de parti constitué, donc nous n’avions pas d’équipe, on est obligé de tout créer » explique la coordinatrice régionale.

« Nous avons déjà constitué des _équipes qui font du phoning_, des équipes chargées d’aller chercher des parrainages de maires. C’est très difficile. La levée de l’anonymat des parrainages instaurée par François Hollande empêche les maires de se prononcer, pour avoir la paix sur leur territoire, ils peuvent être soumis à des pressions sur les subventions. Ce n’est même pas par rapport à Eric Zemmour, quand on leur téléphone, la réponse est automatique, il n’y aura aucun parrainage ! »

La tête de Zemmour affichée partout , y compris dans les campagnes

En Haute-Garonne, la nouvelle fédération de "Reconquête", le parti de Zemmour, aurait gagné 1 200 adhérents en une semaine. De nouvelles forces pour mener la campagne.

Ces nouveaux venus, Victor Filippi des jeunes de " Génération Z" les enrôle très vite pour mener campagne. « Ils remplissent un formulaire, on les recontacte, on les rencontre, et derrière, on va coller des affiches, on va sticker, on va tracter, on va sur les marchés, on fait du porte à porte. Plus on est, plus on agit. »

Le matériel de campagne lui aussi arrive. « Demain, je reçois 400 kilos de matériel. Des tracts, des affiches, de la colle, et même maintenant des Kways, on pourra coller sous la pluie, maintenant, rien ne nous arrête. »

Les affichages se multiplient, y compris dans les zones rurales isolées.

Eric Zemmour appelle en personne les maires hésitants

Yves Rière, retraité, ancien patron d’un supermarché dans le Comminges, lui part à la pêche aux parrainages. « Je vais voir tous les maires les uns après les autres, donc ça fait faire pas mal de kilomètres. _On est en terre socialistes_, donc je m’attendais parfois à être mal reçu, pas du tout. Parfois , il y a des personnes qui ont des moments d’humeur quand on parle d’Eric Zemmour. Oui, décrocher une signature de maire, c’est très très dur ! »

Les militants d'Eric Zemmour partent à la chasse aux parrainages Copier

Pour convaincre un maire hésitant, Martine Gaussens , ancienne avocate et responsable locale du mouvement n'hésite pas à faire intervenir le chef, en personne. « Par un travail personnel d’Eric Zemmour sur les maires à convaincre, qu’on a sélectionné comme ceux qui doivent être appelés par lui. »

Quinze « ambassadeurs » du nouveau parti sont chargés en Haute-Garonne de sillonner le département pour trouver des parrainages.

Une visite de Zemmour prévue à Toulouse

Mais c'est Zemmour lui-même que les militants attendent. Une visite du candidat, peut-être un meeting , serait programmé à Toulouse au début de l'année, la date n'est pas encore connue.