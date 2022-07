En pleine canicule, l'opposition municipale dénonce un manque de piscines à Toulouse

L'offre de piscines est-elle suffisante à Toulouse? La question se pose encore plus en ce moment avec le retour de la canicule. Les Toulousains sont à la recherche de fraicheur et les piscines sont prises d'assaut. Près de 97.000 entrées le mois dernier. Le chiffre a presque doublé si on le compare au mois de juin l'année dernière (57.200).

A l'heure actuelle, sept piscines (sur les 12 que comptent Toulouse) sont ouvertes au quatre coins de la ville : Nakache été (c'est à dire le bassin extérieur) qui peut accueillir jusqu'à 3.150 personnes, le bassin nordique de Castex sur le site de Nakache qui compte comme une piscine de plus pour la mairie, Chapou à Ponts-Jumeaux, Bellevue au sud de la ville, Toulouse-Lautrec au nord, Papus à l'ouest et Alex Jany à l'est. Les autres bassins sont actuellement fermée pour travaux, vidange ou réservés aux clubs.

Pas assez de piscines à Toulouse?

Pour Agathe Roby, conseillère municipale à Toulouse et co-présidente du groupe Alternative municipaliste citoyenne (LFI et Citoyens), le Plan piscines de la mairie n'est pas assez ambitieux. Il n'y a pas assez de bassins. Et Toulouse manque aussi d'équipements et de divertissement pour les enfants. "Il a fait 40 degrés à la fin du printemps. On a pu constater un manque d'anticipation de la part de la mairie qui a uniquement rallongé d'une heure l'ouverture de la piscine Nakache. Tout le monde ne peut pas se déplacer à Nakache et je me demande ce qui va se passer en septembre puisque effectivement, tout le monde le dit, ces épisodes de canicule vont se répéter. Madame Arribagé dit souvent que le plan piscines est formidable. Non, pas du tout. Toutes les villes de France font la même chose et même il y a des villes qui sont beaucoup plus ambitieuses. Et puis, la Cour des comptes le dit aujourd'hui. Les piscines ne peuvent plus servir qu'à nager. Il faut qu'il y ait des services qui bénéficient à l'ensemble de la population. Et on constate que dans ce plan piscines, on ne fait pas ça."

Un plan de 30 millions lancé en 2017

Ce n'est pas l'avis de Laurence Arribagé. Pour l'adjointe au maire de Toulouse en charge des sports, le plan piscines lancé en 2017, qui vise à investir 30 millions d'euros, répond aux besoins. Sans oublier que, face à la canicule, la ville a rallongé les horaires d'ouverture. "Vu les fréquentations dans ces établissements, forcément, ça me paraît suffisant. On essaie d'anticiper ces épisodes de canicule et j'ai d'ailleurs demandé au service des sports de travailler à les anticiper encore mieux. Les épisodes de canicule, on peut même les anticiper au moins une semaine avant. C'est à dire, pourquoi pas fermer une piscine plus tôt. Et remettre des maîtres nageurs disponibles sur 1h de plus sur certains équipements d'été en centre-ville. Voilà au moins une ou deux possibilités d'aménager les horaires un peu plus tardivement. Mais encore une fois, vous parliez de septembre. Les jours raccourcissent, donc on ne peut pas faire n'importe quoi à un moment donné. Il y a une histoire de sécurité pour surveiller les bassins. Tout est lié. C'est pour ça que les critiques de madame Roby et de l'opposition, je les entends. Mais elles commencent un petit peu à m'agacer."

Après Alban Minville, la piscine Toulouse-Lautrec aura à l'automne 2023 un bassin d'apprentissage et un bassin nordique de 50 mètres. Un bassin nordique doit aussi être construit à Chapou. Des travaux sont prévus à Pech-David. A titre de comparaison, une ville plus petite comme Strasbourg (8e ville de France, Toulouse est 4e) a investi 100 millions d'euros en 2010 pour rénover ses neuf piscines.

Parallèlement, le nombre de piscines privées augmente. En 2021, on a compté 5.903 piscines à Toulouse et 60.258 pour l'ensemble du département de la Haute-Garonne, contre 5.667 piscines à Toulouse en 2020 et 56.441 pour le département (Toulouse compris).

Quatre piscines ont vu leurs horaires d’ouverture étendus :

· Une ouverture jusqu’à 21h pour la piscine Nakache été (soit +30mn)

· Une ouverture sur Bellevue Nordique jusqu’à 21h (soit 1h de plus)

· Une ouverture de Papus jusqu’à 20h (soit 1 heure de plus)

· Une ouverture de Lautrec jusqu’à 20h (soit une heure de plus)

Les piscines Chapou et Jany, les bassins étant déjà ouverts jusqu’à 20h. Et Chapou ouvre à 7h le matin.