Le député Yannick Favennec rejoint un nouveau groupe politique qui travaillera avec la majorité présidentielle

Le député de la Mayenne, Yannick Favennec, annonce quitter le groupe Libertés et Territoires pour rejoindre une nouvelle force politique à l'Assemblée Nationale qui travaillera avec la majorité présidentielle.

"Nous avons fait le choix d'oeuvrer avec l'ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté partageant les valeurs du Centre, à l'émergence d'une nouvelle force centrale et incontournable à l'Assemblée Nationale" co-écrit, dans un communiqué, Yannick Favennec avec deux autres députés, Philippe Vigier et Sandrine Josso.

Les trois parlementaires rejoignent de facto la majorité présidentielle, tout en précisant qu'ils garderont leur liberté de vote.

Jusqu'à ce jour, le député du Nord-Mayenne était dans le groupe Libertés et Territoires qui se revendique indépendant, composé d'anciens parlementaires En Marche, UDI ou radicaux, "un groupe technique sans corpus politique" selon Philippe Vigier. "Notre ambition, c'est de rassembler les familles du centre éclatées et qui ont aujourd'hui la possibilité de se retrouver" a affirmé, par ailleurs, le chef de file des députés MoDem.

Yannick Favennec est député depuis 2002. Il s'était fait d'abord élire sous l'étiquette UMP, jusqu'en 2012, avant de rejoindre l'UDI.