En réponse au Grand débat national, une grande consultation des élus bretons

Ils veulent dire que "les élus sont importants". L'association des maires de Bretagne lance ce vendredi à Vannes les "Assises des maires de Bretagne". Il s'agit d'une réponse au Grand débat voulu par Emmanuel Macron. "En Bretagne, on fait rarement les choses comme ailleurs", sourit Dominique Cap, le président de l'association des maires de Bretagne. _"_On ne veut pas se laisser imposer un débat, on va l'organiser, le structurer, consulter tous les maires. Le principe est simple, sous l'égide de l'association des maires de Bretagne nous allons réaliser un questionnaire en lien avec des chercheurs universitaires."

Les questionnaires seront disponibles début février, et pour deux mois pour permettre aux maires de "s'exprimer sur la situation qu'ils rencontrent, comment ils vivent, la fiscalité, les charges, les difficultés administratives, les risques juridiques. Le deuxième volet porte sur leur ressenti sur la situation au sein de leur territoire et de leur commune : pas que les Gilets jaunes, les commerçants qui souffrent, les artisans, le GNR (gazole non routier) qu'on vient de régler, les personnes âgées, les transports..."

Restitution le 3 avril à Saint-Brieuc. "Ces résultats nous permettront de discuter avec l'Etat et de leur transmettre les préoccupations des élus bretons et de la population", conclut Dominique Cap.