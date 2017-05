En Sarthe, la forte poussée du Front National dans la 3e circonscription

Marine Le Pen a réalisé son meilleur score (42,43 %) et sa plus forte progression de l'entre deux tours dans ce secteur du sud-Sarthe. Le patron du FN sarthois, Pascal Gannat, y sera candidat en juin pour les législatives.

Assis pour l'apéro avec sa femme et ses enfants au bar l'Escapade, sur la place du village à Aubigné-Racan, Frédéric, 48 ans, feuillette le journal pour décortiquer les résultats, commune par commune : "Aubigné, bah c'est Marine qui est passé ! Lavernat... Marine aussi !" Dans ses deux communes, la candidate du FrontNational obtient respectivement 56,67 % et 54,04 % des suffrages exprimés. Elle arrive ainsi en tête dans une quinzaine de villages, avec parfois plus de 60 % des voix, comme à La Chapelle-aux-Choux (60,95 %) ou Cogners (66,67 %).

Ça n'a rien à voir avec du racisme, c'est du ras-le-bol. Faut taper dans le panier !

Brigitte habite le secteur depuis plus de 40 ans. Elle a bien du mal à expliquer cette tendance : "On n'est pourtant pas très embêté chez nous, il n'y a pas de migrant, pas d'insécurité... C'est très bizarre. Je crois surtout que les gens en ont marre de tout un tas de choses et qu'ils ne votent pas pour les idées du Front National, mais pour que ça change." Les affaires, la défiance envers le monde politique, le sentiment de pression fiscale... Voilà ce qui alimente visiblement le fameux "vote contestataire" que revendique en tout cas Jacquo, 40 ans. Il a voté Le Pen au 2e tour, après avoir voté Lassalle : "Y en a ras-le-cul ! On a eu Macron comme ministre et on va retourner dans la même merde... Ça n'a rien à voir avec du racisme, c'est du ras-le-bol. Faut taper dans le panier."

Transformer l'essai aux législatives ?

Sur la place de l'Eglise, entre le bar, la supérette et la Poste, Sébastien, 40 ans, confie lui avoir voté Le Pen aux deux tours par conviction. Parce qu'elle s'intéresse "aux petites communes et aux services de l'État qui disparaissent." Mais aussi parce qu'elle prête davantage attention aux questions de sécurité et de terrorisme, "une préoccupation pour tous les Français, même si le secteur est plutôt préservé par rapport à ça." Ici, malgré la quasi absence de musulmans, l'islam "et tout ce qui passe avec Daesch" fait peur. "C'est voter avant que ça arrive chez nous", résume Frédéric.

Sur ce territoire d'environ 80 communes, où les fermetures d'usines se sont aussi multipliées ces dernières années (Candia, Harman Becker, Colwell, Belipa, Gastronome...), Marine Le Pen récolte en tout 24 225 voix, soit 7 816 de plus qu'au premier tour. Le Front National pourra-t-il transformer l'essai aux législatives en juin ? Jacquo en tout cas, votera à nouveau FN : "Je ne vois pas pourquoi Macron aurait tout au niveau députés, non non ! Il faut une vraie opposition." Sébastien s'avoue plus nuancé : "De toute façon, les partis sont en train d'exploser. Alors je m'intéresserai plus aux personnalités qu'aux idées ou partis qu'elles défendent, ce sera plus un vote de proximité." Le premier tour des élections législatives aura lieu le 11 juin.