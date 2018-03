Le Mans, France

Edouard Philippe et la ministre de la santé Agnès Buzyn ont passé une heure aux côtés des accidentés de la route vendredi matin, au centre de rééducation de Saint-Saturnin, pour défendre l'abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h.

Pendant cette visite, un blessé a interpellé le chef du gouvernement : "j'ai eu un accident sur une départementale. _La personne qui arrivait en face était fortement alcoolisée, donc l'abaissement à 80 km/h n'aurait rien changé. Il faut laisser les élus locaux déterminer là où c'est nécessaire_", estime ce blessé, qui a eu de multiples fractures et la clavicule cassée. Edouard Philippe a botté en touche, avec un parallèle avec l'instauration de la ceinture de sécurité : "lorsqu'on a imposé la ceinture de sécurité obligatoire en 1973, ça a râlé, a rappelé le Premier Ministre. On ne s'est pas dit qu'on ne la rendrait obligatoire que sur certaines routes plus dangereuses".

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que les recettes supplémentaires récoltées par les radars sur les routes qui passeront à 80 km/h seront intégralement reversées aux centres de rééducation des blessés de la route, comme celui de l'Arche.

Une mesure vivement contestée

Assumant une mesure "impopulaire", le Premier ministre a martelé que la baisse de la vitesse maximale "n'est qu'une des mesures prévues par le gouvernement pour diminuer la mortalité sur les routes". "Je reste convaincu qu'on peut ainsi sauver 300 vies par an", a ajouté Edouard Philippe. Il a par ailleurs reçu les représentants d'associations comme 40 millions d'automobilistes et la Fédération Française des Motards en Colère.

Un geste insuffisant pour apaiser les 150 manifestants qui se sont rassemblés devant la préfecture pour l'arrivée du Premier ministre vers midi. Les Républicains de la fédération sarthoise ont par ailleurs distribué des tracts sur les marchés ce vendredi matin, pour critiquer une mesure "autoritaire et injustifiée" selon eux.