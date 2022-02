En Sarthe, le Rassemblement national lance un appel aux élus pour les parrainages

En marge des meetings, des déplacements sur le terrain et des différentes interviews, la chasse aux parrainages occupe une grande partie du temps de nombreux candidats à l'élection présidentielle et de leurs candidats. Ils ont jusqu'au 4 mars pour récolter les 500 signatures indispensables pour confirmer leur candidature. Marine Le Pen en est actuellement à 274 parrainages. Raymond de Malherbe, délégué départemental du Rassemblement national, est venu ce mardi sur France Bleu Maine pour faire le point sur la campagne de la candidate.

France Bleu Maine : Marine Le Pen totalise 274 parrainages sur les 500 nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. En Sarthe, le seul parrainage pour la candidate du Rassemblement national, c'est le vôtre. Est ce que c'est un signal que la campagne du rassemblement national a du mal à décoller?

Raymond de Malherbe : Oui, c'est difficile d'obtenir les parrainages. Nous avons mon parrainage et une promesse aussi de parrainage de maire dans la Sarthe. Le compte n'y est pas au niveau national. Nous faisons un appel aux maires. S'ils n'utilisent pas cette prérogative qui leur est propre et qui est de l'ordre du service public, c'est un peu un encouragement à l'abstention. Ne pas présenter un éventail de candidats qui représente l'éventail d'opinions dans ce pays, c'est pousser les gens à s'abstenir ou à exprimer leur mécontentement par d'autres moyens moins désirables.

Vous comptez combien de militants du Rassemblement national dans la Sarthe ?

Nous avons environ 700 sympathisants et donateurs. Et nous avons à jour environ 200 adhérents mais ça augmente actuellement

Vous aviez 300 adhérents en 2017 dans la Sarthe. Est-ce que vous sentez que Marine Le Pen peine à convaincre ?

Non, nous sommes à la tête des sondages. Il y a certainement une concurrence sur notre électorat traditionnel. Mais nous sommes remontés devant Eric Zemmour et Valérie Pécresse après leur entrée en campagne. Nous avons une certaine résilience.

Plusieurs cadres du parti en Sarthe ont quitté le Rassemblement national pour Eric Zemmour ces dernières semaines. C'est le cas d'Alexis Ferron, ancien trésorier du parti.

Il est parti pour des raisons personnelles.

Et tout le monde quitte le RN pour des raisons personnelles ?

Non. Il y a une personne qui qui était membre du bureau qui est partie parce qu'elle n'est pas d'accord avec le fait que le Rassemblement national souhaite réintroduire l'impôt sur la fortune financière. Et ça, c'est un point important. Nous remarquons que la droite la plus cynique et la plus pro-riche va chez Zemmour. Nous, nous sommes un parti national qui est en faveur de la sécurité, mais également la solidarité sociale.

Et justement, dans le programme de Marine Le Pen, quelles sont les mesures qui vous semblent essentielles pour un département rural comme la Sarthe ?

Je crois que le problème essentiel, comme tout le monde, c'est la santé. Nous sommes le 97ème département au niveau de la densité de médecins par habitant. Les raisons, c'est que depuis trente ans, les gouvernements successifs, qu'ils soient les ancêtres des LR ou la République en marche, mettent en avant le grand capital et cassent le service public au nom du libéralisme. Il n'y a pas eu d'anticipation. Les deux autorités compétentes en la matière sont le gouvernement et le conseil départemental. Nous proposons de lancer un grand plan de soutien d'urgence pour la santé de 20 milliards d'euros et notamment d'augmenter les salaires de tous les aides soignants. Un plan Marshall de la santé : il est essentiel de revenir à l'esprit de 1945, du Conseil national de la résistance, c'est à dire de mettre en avant, avant tout, l'intérêt public, des services publics et non pas l'intérêt des grandes entreprises multinationales.

Et ces 20 milliards, vous les financez comment ?

Le financement viendra d'une meilleure gestion des fonds publics. Il faut regarder ce que font les mairies RN à ce titre. Et ça viendra également de la lutte contre la fraude. Mais avant tout contre la fraude fiscale et la fraude fiscale internationale. Il y a eu dans les 30 dernières années une internationalisation des mouvements financiers qui ont permis à beaucoup de Français très fortunés et beaucoup de très grosses entreprises de transférer leurs fonds à l'étranger. Moi-même, je suis en procédure devant le conseil des prudhommes contre une énorme multinationale qui m'avait embauché. Et dans toutes les structures à l'export, elle était dans les paradis fiscaux. Je la nommerai pas, mais il y a beaucoup d'argent à aller chercher là bas.

Parmi les mesures de Marine Le Pen sur la santé, il y a l'interdiction de la fermeture des urgences. On voit que c'est un problème régulier en Sarthe. Est ce que cette interdiction va vraiment faire revenir les médecins?

De manière générale, nous voulons supprimer les Agences régionales de santé et repasser le pouvoir sur la santé au niveau des préfectures, des préfectures régionales pour avoir une approche un peu d'ordre public. Donc, on prendra la décision de maintenir effectivement les urgences, de ne plus fermer les lits. Et pour faire venir les médecins, il y a un rapport du Sénat qui est très intéressant, qui indique bien qu'il faut effectivement, d'une part, demander aux étudiants de passer trois à cinq ans obligatoirement dans un endroit décidé puisque leurs études sont payées par le contribuable. Et deuxièmement, leur donner effectivement des compensations financières. C'est à dire que souvent, il y a un problème de famille. Ils veulent que leurs enfants puissent aller à l'école. Ils veulent que leurs femmes aient un travail ou si ce sont des femmes que leur conjoint ait un travail dont il faut faire des packages et un accompagnement.