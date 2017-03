En Savoie, les électeurs de droite restent fidèles à François Fillon

François Fillon, plus seul que jamais ? Pas vraiment. Si l'ancien Premier ministre est actuellement en mauvaise posture pour la présidentielle, ses militants en Savoie restent fortement mobilisés derrière sa candidature. Une réunion de soutien ce samedi à Aix-les-Bains a réuni près de 300 personnes.

"Non, François n'est pas mort !" exhorte cette militante, visiblement excédée par la sempiternelle question : François Fillon tiendra-t-il s'il est mis en examen le 15 mars ? Elle n'est pas la seule à tenir ce discours. Ce samedi, à Aix-les-Bains en Savoie, ils étaient près de 300 sympathisants à scander "Fillon, envers et contre tout".

300 personnes, c'est beaucoup. La salle n'est pas assez grande pour accueillir toute le monde. Beaucoup sont condamnés à écouter à l'extérieur. Dans l'assistance, peu de curieux mais beaucoup de convaincus.

"S'il maintient jusqu'au bout sa candidature, je le suivrai. Pour moi, c'est un honnête homme. Je suis écœuré par ce qu'il lui ait arrivé. D'autres députés ont reçu la même somme d'argent, l'ont dépensée comme ils le voulaient et personne ne dit rien." Luciano Joseph, habitant d'Aix-les-Bains.

"On croit de plus en plus en lui. Que tout le monde fasse bloc autour de lui et qu'on applique le programme pour lequel il a été élu. On est là, le peuple de France est derrière lui." Suzanne Boucher, habitante de Cognin.