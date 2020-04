En Seine-Saint-Denis, des familles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants alerte Clémentine Autain

Avec le confinement, de plus en plus de gens souffrent de la faim, s'alarme Clémentine Autain. La députée LFI de Seine-Saint-Denis demande au gouvernement d'encadrer le prix des produits de première nécessité et d'augmenter les minima sociaux.