En Seine-Saint-Denis, les militants de La France insoumise lancent un "audit citoyen" sur l'abstention

Pour ce porte-à porte, le groupe, composé de sept militants de La France insoumise (LFI), nous a donné rendez-vous en fin de journée dans le quartier des Malassis à Bagnolet. L'endroit n'a pas été choisi par hasard : le taux d'abstention lors des dernières élections municipales a dépassé les 60% dans cette commune de 35.000 habitants et dans ce quartier, un projet de rénovation urbaine suscite l'opposition d'une partie des habitants.

Plus de 60% d'abstention à Bagnolet aux municipales

Raquel Garrido, conseillère municipale d'oppositon et candidate aux régionales et aux départementales dans le canton de Bagnolet pour LFI, le sait très bien. C'est elle qui dirige le petit groupe, divisé en binômes, pour aller frapper à porte des appartements. Mais dans cet immeuble de la rue Pierre et Marie Curie, ils sont peu nombreux à ouvrir : sont-ils absents ? Ou n'ont-ils pas envie tout simplement de répondre à de nouveaux militants venus tracter à l'approche d'élections ?

"Avez-vous voté en 2017 ?" "Vous est-il déjà arrivé de voter blanc ou nul ?" "Comptez-vous voter pour les prochaines élections ?". Les militants notent chaque réponse des habitants sur le formulaire imprimé qui sert de base pour leur enquête. Jacques, 70 ans, ne manque aucune élection. "J'ai toujours voté moi ! C'est trop important, c'est le seul moment où on peut s'exprimer". Alors que Nadia, elle, avoue ne pas avoir voté pendant 30 ans. "C'est Sarkozy qui m'a redonné envie de voter, il a provoqué un truc chez moi ce gars", raconte cette juriste de 56 ans qui a fini par voter Mélenchon.

Sonder les abstentionnistes

Si elle se rend désormais aux urnes, elle comprend tout à fait que d'autres ne votent pas ou plus. "Les Français en ont ras-le-bol, qu'on nous mente et que rien ne change. Ce que je ne comprends pas ce sont ces élus qui nous rabâchent toujours la même chose, c'est toujours les mêmes campagne électorales, il n'y a pas de débat d'idées en fait", déplore Nadia.

Des idées, les militants de LFI en suggèrent aussi lors de cet entretien. Des propositions qui font toute partie du programme de La France insoumise et que revendique la candidate aux régionales Clémentine Autain : la reconnaissance du vote blanc et nul, le référendum d'initiative citoyenne, le vote à partir de 16 ans, le scrutin à la proportionelle.

En Seine-Saint-Denis, les militants de La France insoumise lancent un "audit citoyen" sur l'abstention © Radio France - Hajera Mohammad

"Mais celle qui marche toujours très bien, c'est le droit de révoquer les élus entre les élections", assure Raquel Garrido, preuve selon elle de la déception que ressentent certains citoyens. "On sait que si les gens ne votent pas ou ne votent plus, c'est parce qu'ils sont dégoûtés par les politiques et s'ils sont dégoûtés c'est parce qu'il y a des dégoûtants. Il faut que nous les militants, les politiques, on accepte de se remettre en cause et ça passe par ce genre de démarches. Ici on vient écouter et parler, d'égal à égal, de mesures qui pourraient faire de notre démocratie une sorte de nouveau paradis".

En Seine-Saint-Denis, les militants de La France insoumise lancent un "audit citoyen" sur l'abstention - REPORTAGE Copier

Un audit citoyen ou un programme à vendre ?

Youcef, militant de LFI âgé de 26 ans, l'assure, cet audit n'est pas téléguidé : "On partage tous leur point de vue [des absentionnistes], c'est l'impression de ne pas être écoutés, de se faire embobiner, alors oui on va leur faire certaines propositions comme le droit de révoquer des élus ou la prise en compte du vote blanc et nul, mais le but de cette démarche c'est avant tout de comprendre l'abstention et le programme arrive après".

Les réponses à cet audit serviront de base pour réaliser une"charte éthique" qui sera soumise à la signature de tous les candidats de la liste LFI de Clémentine Autain pour les régionales, explique Raquel Garrido. Et pourquoi pas à Jean-Luc Mélenchon, le candidat du parti pour la présidentielle en 2022 ?

"Il faut accepter de se remettre en cause" - Raquel Garrido, candidate LFI aux élections départementales dans le canton de Bagnolet Copier

Les élections départementales et régionales auront lieu le 20 et 27 juin 2021. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les démarches sont ouvertes jusqu'au 14 mai.