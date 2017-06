En trois ans, le Parti socialiste d'Indre-et-Loire a tout perdu, ou presque

En trois ans, le Parti socialiste d'Indre-et-Loire a perdu les principales mairies et le conseil départemental. Il pourrait aussi se retrouver sans député à partir de lundi prochain.

Parmi les éléments marquants du premier tour des élections législatives, il y a, bien sur, la débâcle du Parti socialiste (PS). Le PS avait trois députés sortants en Indre-et-Loire. Laurent Baumel a été éliminé dès le premier tour. Jean-Patrick Gilles a 21 points de retard sur le candidat d'En Marche!. Quant à Marisol Touraine, comme elle s'est présentée sous l'étiquette Majorité Présidentielle, le Parti socialiste a lancé une procédure d'exclusion contre elle. Il est donc tout à fait possible que le Parti socialiste n'ait plus aucun député en Indre-et-Loire dimanche prochain.

Quand François Hollande entre à l'Elysée, en 2012, le PS tient tous les leviers du pouvoir politique, en Indre-et-Loire. Il les a tous perdu depuis.

Première étape : les municipales de mars 2014. Le PS perd les deux plus grandes villes, Tours et Joué-les-Tours, sans oublier plusieurs autres villes importantes : Chinon, Ballan-Miré, Fondettes. Du coup, les socialistes perdent aussi la présidence de la communauté d'agglomération, aujourd'hui devenu la métropole. Un an plus tard, autre basculement important : le PS devient très minoritaire au Conseil départemental.

Le PS n'a plus que quelques centaines d'adhérents en Indre-et-Loire.

Petite consolation en décembre 2015 : le socialiste François Bonneau est réélu à la tête de la région Centre. Une brève éclaircie qui ne suffit pas à stopper l'hémorragie des militants tourangeaux, en opposition de plus en plus ouverte avec la politique menée du président de la République et du Premier ministre. Fin octobre 2016, quand Manuel Valls vient participer à une journée de débats, à Tours, 400 militants seulement répondent à son invitation. Ils seraient sans doute encore beaucoup moins aujourd'hui. Dimanche, dans les deux circonscriptions où le député sortant n'était pas socialiste, les deux candidates PS ont fait 5% des voix.