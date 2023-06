En un an à l'Assemblée, le RN a gagné "la bataille de la crédibilité" pour la députée de Gironde Edwige Diaz

C'était il y a un an jour pour jour, le 19 juin 2022 : 89 députés du Rassemblement national faisaient leur entrée à l'Assemblée nationale , élus au second tour des législatives. En Gironde, le RN gagnait deux sièges sur 12, faisant entrer au Palais Bourbon Edwige Diaz, pour la 11e circonscription, celle de la Haute-Gironde, et Grégoire de Fournas, dans le Médoc (5e circonscription). Un an plus tard, "je dis aux électeurs du RN et à tous les électeurs : la bataille de la crédibilité nous l'avons gagnée, la victoire idéologique, nous l'avons gagnée", assure Edwige Diaz sur France Bleu Gironde.

La députée RN assure qu'à l'Assemblée, "le RN est clairement une force d'influence et d'opposition". Pour autant, sur la centaine de propositions de lois que le groupe a déposé, aucune n'a été votée. Les députés RN n'ont réussi à faire adopter qu'une cinquantaine d'amendements dans l'hémicycle, c'est le score le plus faible, les autres députés choisissant très souvent de voter contre.

Elle dénonce "sectarisme" et "position de façade"

Sur ce sujet, Edwige Diaz dénonce une "position de façade", le "sectarisme et les postures" des autres députés. "S'ils disent qu'il faut maintenir un cordon sanitaire autour du RN, dans les couloirs, je vous garantis qu'il n'y a pas un porteur de texte qui ne vient pas nous voir pour nous demander quelle position nous allons adopter sur tel ou tel projet", explique-t-elle.

Pour peser davantage, "nous vous demandons de nous faire davantage confiance. Nous sommes prêts à exercer les responsabilités", assure la députée RN, qui appelle à la mobilisation pour les prochaines élections, comme les européennes de 2024 ou les municipales de 2026.

D'un point de vue personnel, la députée assure que "les engagements que j'avais pris, je les ai tenus. Je particulièrement assidue, je vote tout ce qui va dans le sens de l'intérêt général, sans sectarisme". Dans sa circonscription de la Haute-Gironde, elle revendique d'être très présente. "Mes week-ends sont très chargés, j'aime beaucoup le contact avec la population". Rencontrer les habitants du territoire, "ça me permet de matérialiser le soutien que je leur apporte", assure Edwige Diaz.