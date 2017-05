Présidentielle - 2nd tour : participation en baisse en Vaucluse

La participation est en baisse ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, par rapport au premier tour et par rapport au second tour de 2012.

En Vaucluse, à 17 heures, le taux de participation est estimé à 62,27%, selon les chiffres de la préfecture de Vaucluse.

C'est neuf points de moins que lors de la dernière présidentielle, en 2012, 71,36%. En 2007, le taux de participation à la même heure était estimé à 77,29%, précise la préfecture.

C'est aussi moins que lors du premier tour de l'élection présidentielle 2017, il y a 15 jours, à 65,05%.