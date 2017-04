En Vaucluse, le score de Benoît Hamon est pire que dans le reste de la France

Benoît Hamon est le 6e candidat en Vaucluse, derrière Nicolas Dupont-Aignan.

Benoît Hamon n'a récolté que 4,31% des voix en Vaucluse, derrière Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan. C'est deux points de moins qu'au niveau national (6,35%).

A Avignon, quelques militants se sont réunis pour constater la défaite.

Yannig Joubrel, premier secrétaire du PS en Vaucluse ne peut que constater une gauche éclatée : "C'est compliqué depuis le début du quinquennat. A partir du moment une partie de la majorité se différencie du gouvernement, où certains députés PS obligent le premier ministre à utiliser le 49.3"

"Il faut reconstruire, dès demain, ce Parti Socialiste" - Alexandre Houpert, PS

Alexandre Houpert, représentant de Benoît Hamon, annonce qu'il votera personnellement Macron au second tour :" Sans doute n'avons-nous pas été assez convaincants sur l'avenir que nous proposions au pays. Sans doute aussi la "famille socialiste" s'est-elle écartelée entre Macron et Mélenchon, dans ce qui voulait être un vote utile à défaut d'un vote de conviction. Il faut en prendre acte, et reconstruire, dès demain, ce Parti Socialiste, cette gauche du Front Populaire, cette gauche de l'abolition de la peine de mort ou du RMI, cette gauche des 35h ou de la Couverture Mutuelle Universelle, cette gauche du mariage pour tous... cette gauche fière de ses valeurs, fière de les mettre en oeuvre."

Le calme règne à la fédération PS de Vaucluse. Une poignée de militants, tous déçus pic.twitter.com/yTQGF9unzu — Adrien Serrière (@AdrienSerriere) April 23, 2017

Benoît Hamon n'a pas su rassembler, estime Claude Haut, sénateur PS de Vaucluse : "Souvent c'est quand la personne désignée se trouve au centre de l'échiquier du parti socialiste que les choses se passent le mieux."