En visite à Toulouse, les ministres en charge des Sports annoncent de nouvelles aides

Les ministres chargés des Sports Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu sont en visite à Toulouse ce lundi 21 avril. Ils annoncent de nouvelles aides pour les clubs et les associations : la prise en charge des charges fixes, et un accès simplifié au fonds de solidarité.