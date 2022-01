En visite à Tours, Valérie Pécresse veut ouvrir des prisons provisoires dans d'anciens couvents ou casernes

Valérie Pécresse est à Tours ce mardi matin. La candidate LR à la présidentielle profite de sa venue en Touraine pour dévoiler ses propositions pour la justice et la politique pénale. Objectif, recruter 16.000 personnels en plus et construire 20.000 nouvelles places de prison en un quinquennat.

Avant de rencontrer magistrats et fonctionnaires du tribunal judiciaire de Tours, avant de visiter la maison d'arrêt, Valérie Pécresse était l'invitée ce mardi matin de France Bleu Touraine pour dévoiler son programme pour la justice.

Sur le constat, la candidate du parti Les Républicains à la présidentielle est très claire : " la justice n'a plus les moyens de fonctionner de manière digne et correcte. Cette justice noyée est une justice qui juge lentement".

5 milliards d'euros d'investissement et 16.000 personnels recrutés pour la justice

"Il faut donc investir massivement, cinq milliards d'euros pour la justice, une augmentation de son budget de 50%. Pour le recrutement aussi de 16.000 personnels sur l'ensemble du quinquennat. Des magistrats, des greffiers, des agents de probation, des agents de l'administration pénitentiaire, des assistants de justice".

Ce que je veux, c'est l'impunité zéro - Valérie Pécresse

"Mon objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une justice beaucoup plus rapide et efficace c'est à dire dont les jugements sont exécutés très vite. Ce que je veux, c'est l'impunité zéro. Quand on est pris en flagrant délit, c'est une comparution immédiate devant le juge. Sanction immédiate et exécutée. Comment ? Retenue sur salaire ou sur allocation pour les amendes, travaux d'intérêt général exécutés dans les trois mois. Aujourd'hui, tu casses, tu répares". Et la prison pour toutes les autres personnes condamnées.

20.000 créations de places de prison

Sur ces 20.000 nouvelles places de prison, Valérie Pécresse promet de les construire en urgence, "dans les 3-4 ans avec des procédures dérogatoires", précise-t-elle. Mais en attendant qu'elles sortent de terre, la candidate LR a sa solution : " il faut ouvrir dès maintenant des prisons provisoires. Utiliser des bâtiments désaffectés comme des anciennes casernes, des couvents ou tout autres bâtiments publics désaffectés. et d'y mettre sous le contrôle de l'administration pénitentiaire des délinquants sous bracelets électroniques qui ne sont pas violents mais condamnés à des courtes peines."