En visite en Alsace, Jean Castex annonce un plan massif de réinvestissement de Sanofi en France

Jean Castex aime l'Alsace et nous l'a montré encore ce vendredi. Après avoir officiellement inauguré l'Institut national du Service Public qui remplace l'ENA, le Premier ministre a multiplié les déplacements. Il s'est rendu ensuite à Truchtersheim dans le nouveau France Services. Il a ensuite fait une halte au centre de vaccination d'Obernai et dans son hôpital à la rencontre de soignants.

De nombreux échanges ont eu lieu avec des professionnels de santé. Alors que la cheffe de la radiologie lui faisait part de la grande fatigue des soignants après deux ans de crise, Jean Castex a fait par de son soutien. "Je continue a vous applaudir. Moi ce qu'on me demande, c'est d'être efficace, donc oui je vous le dis, on a tous sous investi la santé depuis 40 ans".

Il faut réinvestir massivement dans la santé

"Comme on est en période de campagne électorale, nous pouvons rejeter la faute sur un tel et un tel, cela ne va pas faire avancer les choses. La question est de savoir si celles et ceux qui sont au pouvoir et c'est mon cas prennent les décisions qu'il faut. Je pense que tous les Français ont été traumatisé par l'abaissement des moyens depuis 30 ans sur l'innovation et la recherche dans la santé qui abouti à ce qu'on ne fasse pas de vaccin français contre le covid" a déploré Jean Castex. "Ca, ce n'est plus possible ! Il faut réinvestir massivement", a-t-il poursuivi.

Une agence de l'innovation en santé devrai voir le jour

"J'annoncerai dans la deuxième quinzaine de février un plan massif de réinvestissement de Sanofi en France, parce qu'il faut repartir de l'avant. On va créer une Agence de l'innovation en santé. Il faut réimplanter en France la fabrication, comme on l'a fait avec le paracétamol. C'est aussi une question de souveraineté", a-t-il poursuivi, sans donner de détail supplémentaire mais en indiquant que l'Europe avait un rôle à jouer là dedans.