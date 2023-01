En visite en Gironde, la ministre Isabelle Rome échange avec la jeunesse sur les discriminations

Avant de présenter son plan national de lutte contre les discriminations le 30 janvier prochain, la ministre Isabelle Rome est en visite en Gironde. Elle était jeudi au muséum de Bordeaux où se tient actuellement l'exposition " Nous et les autres, des préjugés au racisme " . Là-bas, elle a notamment rencontré et échangé avec une dizaine de jeunes de l'EPIDE (établissement pour l'insertion et l'emploi). Certains lui ont fait part des actes de racismes auxquels ils sont confrontés, sans oublier de partager leurs espoirs pour le futur plan qu'elle compte dévoiler.

"Les moqueries et les insultes, on s'y habitue"

Autour de la table, ils sont une trentaine, acteurs de la sphère associative et politique locale à échanger avec la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances. Parmi eux, les jeunes de l'EPIDE. Âgés de 17 à 25 ans, ils sont, pour beaucoup, victimes de discrimination pour leur couleur de peau. En témoigne Yassi, qui n'a pas hésité à le faire remonter auprès d'Isabelle Rome : " Les moqueries et les insultes on s'habitue. C'est surtout lorsque je vais dans des magasins et que les vigiles me suivent, je me sens pas du tout à l'aise. Parfois, j'y vais pour acheter quelque chose, mais j'en ressors car je ne me sens pas bien " déplore-t-il. Le plan national de la ministre, dont on connaîtra les contours le 30 janvier, il n'y croit pas tellement : " Honnêtement, je ne suis pas forcément optimiste, mais j'espère que ce que nous avons pu lui dire fera bouger les choses ".

Au cours des discussions, Gulliver, 20 ans, n'a lui aussi pas hésité à prendre la parole : " J'ai voulu lui dire certaines informations que je vois aujourd'hui. Notamment le fait que les gens s'attardent énormément sur le physique. Ça pose problème, car à cause ça t'as pas d'emploi, t'as pas de logement, t'as rien ". Il s'estime chanceux de ne pas subir le racisme quotidiennement. Néanmoins, il reste témoin de ce que ses proches vivent : " Franchement c'est dur parce que tu dois vivre avec ça. Ça freine tes projets pour de simples paroles. Ce que je veux changer, c'est surtout la pensée des gens. Il faut se dire que l'on est tous pareil, c'est un travail à nous, pas à la ministre ".

Alerter sur l'escalade de la violence

Étaient aussi présents les représentants de SOS Racisme en Gironde. Son président, Erwan Nzimenya a dressé auprès de la ministre un état des lieux des violences racistes qui ont sévit dans le département. À Bordeaux notamment, où en juin dernier une ratonnade a éclaté au cœur du quartier Saint-Michel , un groupe d'extrême droite avait violenté des femmes et des hommes en raison de leur couleur de peau. Il a aussi évoqué l'augmentation de tags identitaires qui, selon lui, salissent les murs de la ville. " J'espère que le plan qui sera annoncé par le gouvernement sera un plan ambitieux, car on en a bien besoin ". Il précise * : " Il faut des mesures contre la banalisation des discours racistes, sur la gestion des plaintes des faits de tels propos ".*

Erwan, qui milite au sein de SOS Racisme à Bordeaux depuis 4 ans, constate une recrudescence des actes de haine : " On a eu des personnes qui ont été attaquées, gazées, on leur a jeté du verre à la Pride, sans oublier les scènes de violences où on a pu apercevoir des saluts nazis. Ce sont, pour beaucoup, des vies brisées ".