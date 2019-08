En visite près de Toulouse, le ministre des Collectivités territoriales en opération séduction auprès des maires

Il est arrivé tout sourire, en insistant sur sa qualité d'"ancien maire" de Vernon (Eure).

Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, était en visite à Saubens, au sud de Toulouse, en Haute-Garonne ce vendredi 30 août.

Il a échangé pendant près d'une heure dans le bureau du maire, Jean-Marc Bergia, récemment agressé par des gens du voyage, avant de répondre aux questions des élus municipaux. La députée LREM Sandrine Mörch, le sénateur socialiste Claude Raynal, le président du département de Haute-Garonne Georges Méric étaient également présents.

Le ministre a promis d'aider financièrement les élus agressés ou menacés pour les procédures juridiques (en clair l'Etat financera les frais d'avocat) mais aussi pour un accompagnement psychologique. Une mesure soufflée par Jean-Marc Bergia, qui est un professionnel de la santé.

"Il y a eu 150 maires ou adjoints agressés physiquement l'an dernier", rappelle Sébastien Lecornu.

Le ministre a enjoint les élus à parler, à déposer plainte, "à ne rien laisser passer", soulignant qu'il y a, après de telles agressions, "95% de réponse pénale".

Par ailleurs, il aimerait que les maires puissent mettre des amendes administratives qui pourraient aller jusqu'à 500 euros. Un outil normalement dévolu aux préfets. Il souhaiterait d'ailleurs que les élus aient un référent en préfecture pour les aider au quotidien.

Sébastien Lecornu imagine aussi des polices intercommunales, sans employer ce terme.

"Il faut ré-imaginer le garde champêtre. Jusqu'à il y a 30 ou 40 ans, le maire d'une petite commune pouvait compter sur un agent assermenté, parfois armé. Il est clair que les moyens financiers ne sont plus les mêmes, il faut imaginer des solutions de mutualisation, quelque chose de nouveau adapté au milieu rural," dit-il.

Les élus rencontrés par France Bleu Occitanie se posent tous la même question : Quid du financement ?!

Jean-Marc Bergia, qui fera partie du groupe travail qui se réunira le 12 septembre à Paris, ajoute : "La place de la fonction régalienne de l'Etat doit être renforcée."

Mais alors que les élections municipales approchent à grands pas (elles se dérouleront en mars 2020), Sébastien Lecornu se défend d'être en opération séduction et s'agace face aux journalistes :

" On est surtout six mois après la fin du grand débat. Si j'avais fait le déplacement il y a un an et demi, vous auriez dit que le gouvernement ne comprenait rien au territoire. Personne ne peut considérer, après le grand débat, que le Président ne connaît pas le terrain. Ce qu'on fait, ça s'appelle la République ! Le maire de Saubens a été élu sur une étiquette politique (divers gauche) différente de la mienne, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent." —Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales.