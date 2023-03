“Encore une marge de progrès sur la place des femmes en politique” - Mélanie Lepoultier

France Bleu Normandie fait le point sur la situation des femmes en politique, à deux jours du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Il y a certes des lois sur la parité, elles imposent autant de femmes que d'hommes sur les listes pour les municipales, les régionales et départementales. Mais elles n’accèdent pas aux plus hautes fonctions. Dans le Calvados, rares sont les élues qui ont occupé des postes à fortes responsabilités, exceptées Anne d’Ornano (20 ans à la présidence du Calvados), Yvette Roudy (maire de Lisieux pendant 12 ans / 1989-2001) et Brigitte Le Brethon (maison de Caen pendant 7 ans / 2001-2008).

ⓘ Publicité

Mélanie Lepoultier, maire de Sommervieu, conseillère départementale du canton de Bayeux et présidente du réseau “Femmes élues du Calvados” y voit la conséquence de nombreux freins, dans les partis politiques mais aussi chez les femmes elles-mêmes.

loading