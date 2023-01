Endettement de la métropole niçoise : "Nous avons toujours géré en bon père de famille" dit Christian Estrosi

Après avoir lui-même tiré la sonnette d'alarme sur la situation financière de Nice Métropole la semaine dernière, Christian Estrosi tente d'apaiser la crainte des niçois en ce début de semaine : "je ne vois pas en quoi nous sommes à un niveau d'endettement maximal, je dis que si nous maintenons un calendrier fixé à quatre ans, avec aujourd'hui le taux d'inflation que nous connaissons et la montée des taux d'intérêts, ce ne serait pas raisonnable." Il tient toutefois à rappeler que Nice continue d'investir : "la plupart des collectivités de France décident de rester à 0 d'investissement et nous nous continuons à investir de façon très conséquente, notamment sur les lignes de transports, sur les aides que nous apportons aux associations, sur la plupart des projets qui nous paraissaient prioritaires mais nous le faisons de façon raisonnée et raisonnable. Nous le pouvons parce que nous avons toujours géré en bon père de famille."

"Gouverner c'est prévoir, j'ai plutôt l'expérience de savoir que malgré les aléas il faut toujours garder des marges de manoeuvre"

Pour autant, il faut s'attendre à voir des projets annoncés finalement repoussés. "En toute transparence avec mes concitoyens, je leur dis nous avions un certain nombre de projets programmés que nous allons faire, d'autres que nous allons différer parce que nous ne voulons pas dépasser le seuil d'un endettement qui aggraverait la situation."

Christian Estrosi demande par ailleurs à l'Etat de mettre un peu plus la main à la poche pour financer les lignes de tramway 4 et 5. L'Etat vient de lancer un grand appel à projet de lignes de transports. "Sur cette enveloppe de 30 milliards d'euros, pour les lignes de tram 4 et 5, nous avions une subvention de 54 millions d'euros, nous nous sommes inscrits dans cet appel à projet pour monter à 100 ou 150 millions d'euros." Une ligne 4 qui n'arrivera pas à l'échéance prévue jusqu'à Cagnes. "Concernant la création de la ligne 4 du tramway : il traversera le Var en 2026, et arrivera à Cagnes "entre 2027 et 2028".