Endettement des communes : "la dette peut être vertueuse"

Invité de France Bleu Nord ce mercredi, André Flajolet, président de l'association des maires du Pas-de-Calais et vice-président de l'association des maires de France a commenté le classement publié par Le Figaro sur l'endettement des communes.

Le quotidien a publié la liste des 52 villes de plus de 10 000 habitants les plus endettées. Quatre villes du Nord-Pas-de-Calais figurent dans ce classement. Wattrelos, à la neuvième place. Maubeuge est à la 22ème place, Tourcoing à la 39ème et Carvin est 51ème.

Pour André Flajolet, "la dette est nécessaire". Il parle d'une "dette vertueuse", celle qui permet de faire des investissements pour loger des personnes âgées ou pour créer ou rénover une école. A ne pas confondre avec la dette qui fait "qu'à un moment donné, la volonté intellectuelle ou la volonté de pouvoir fait qu'on dérape"'.

Le président de l'association des maires du Pas-de-Calais constate que l'Etat a sollicité les communes pour créer des services avant de se désengager. Idem pour les dotations. "Nous avons perdu 28 milliards d'euros cumulés pendant le mandat de François Hollande".

Concernant les emprunts toxiques contractés par de nombreuses municipalités, "l'Etat a joué son rôle, précise André Flajolet, parce que les communes, à elles seules, ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emprunts toxiques".

"Est-ce qu'il y a de l'argent ? La réponse est oui"

André Flajolet estime aujourd'hui qu'il y a de l'argent pour emprunter mais que toutes les communes ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont plus les capacités de rembourser. "Nous sommes désormais tenus à la règle d'or de l'équilibre budgétaire" dit-il en conclusion.