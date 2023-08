Enfant de dix ans tué à Nîmes : Élisabeth Borne espère que les auteurs seront "punis à la hauteur du drame"

Un enfant de dix ans a perdu la vie lundi soir à Nîmes , touché par balles dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin, un drame provoqué par la guerre que se livrent les trafiquants de drogue dans plusieurs secteurs de la ville. Invitée de Ma France sur France Bleu , Élisabeth Borne a évoqué "un drame épouvantable", a dit son "émotion" et a exprimé sa "solidarité [...] à sa famille et à ses proches". Elle a également espéré que les auteurs seront "punis à la hauteur du drame". La Première ministre a dit constater qu'"il y a des quartiers où la sécurité n’est plus assurée" mais assure que le gouvernement "mobilise des moyens absolument sans précédent, à la fois pour la police, la gendarmerie et pour la justice", afin de ramener le calme dans les quartiers gangrenés par les trafics de drogue.

La CRS 8 envoyée "pour ramener la sécurité"

Parmi ces moyens, la Première ministre rappelle l'envoi de la CRS 8, une unité de policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre en zones urbaines. Cette compagnie vient "en appui aux forces de l'ordre dans ce quartier". Élisabeth Borne assure que la situation est scrutée de près par l'exécutif : "On sera intransigeant pour ramener la sécurité qui est légitimement attendue par les habitants de ce quartier".

Si "des moyens absolument sans précédent, à la fois pour la police, la gendarmerie et pour la justice", la Première ministre estime qu'ils doivent être renforcés : "On a voté juste avant l'été un projet de loi qui doit être définitivement adopté dans les prochaines semaines, rappelle la cheffe du gouvernement, pour renforcer aussi les moyens de la justice, pouvoir déployer des effectifs de policiers dans les quartiers pour pouvoir assurer la tranquillité des habitants, c'est vraiment notre priorité, la priorité du ministre de l'Intérieur".

"Je suis totalement consciente qu'il y a certains quartiers où ce trafic de drogues peut rendre la vie absolument impossible aux habitants", a indiqué Elisabeth Borne, interpellé par des auditeurs de France Bleu. "On sera intransigeant pour ramener la sécurité qui est légitimement attendue par les habitants de ce quartier" de Nîmes, a-t-elle assuré.

