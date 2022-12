Englué dans une affaire de chantage, Gaël Perdriau se retire de la présidence de Saint-Étienne Métropole

Gaël Perdriau a annoncé son "retrait total" de la présidence de Saint-Étienne-Métropole, ce jeudi, au cours du conseil métropolitain. "J'entends le besoin de certains de me voir prendre du recul... C'est la raison pour laquelle je prends la décision de me mettre en retrait total de la Métropole" a annoncé, à la surprise totale, le maire de Saint-Étienne, alors qu'un vœu demandant sa démission de la présidence de Saint-Étienne Métropole devait être soumis au vote et qu'il s'annonçait majoritaire. Gaël Perdriau a alors tenté un dernier coup d'éclat. Il a longuement pris la parole pour défendre la présomption d'innocence, cette demande de démission, "c'est une atteinte à la démocratie" a-t-il argumenté. Il a aussi dénoncé le comportement du président de région Laurent Wauquiez et expliqué, surtout, que le fonctionnement de l'agglomération stéphanoise n'est en rien empêché par l'affaire. Puis, à l'issue de son discours, il a dit qu'il entendait les inquiétudes des maires, qu'il prenait donc la décision de se retirer totalement de la métropole. Après cette longue déclaration, Gaël Perdriau a délégué l'ensemble de ses fonctions à Hervé Reynaud, le premier vice-président, puis il a quitté la salle dans un grand silence, devant des élus sidérés.

Ce retrait intervient alors que, ce lundi, à l'issue d'une réunion, le maire de Saint-Étienne avait pourtant reçu le soutien de 32 membres de sa majorité municipale. Après cette annonce, ses proches ont pris la parole pour dire que ce retrait suffisait, qu'il permettait d'avancer sereinement désormais. Mais, pour les opposants, il n'a aucune valeur juridique. D'autant qu'un premier retrait avait déjà été annoncé fin septembre, sans véritable effet. Certains parlent de "perte de confiance" , d'autres de "frénésie nihiliste" . Pour l'opposition, Gaël Perdriau doit simplement démissionner par souci de "transparence et de résilience".

Depuis la publication d'une enquête de Mediapart le 26 août dernier, l’élu est au cœur d’une enquête judiciaire. Il est soupçonné d'être impliqué dans le tournage d'une vidéo érotique de son ancien premier adjoint, Gilles Artigues, vidéo utilisée à des fins politiques pour le faire chanter. Depuis, les appels à la démission se multiplient , Gaël Perdriau a été exclu de son parti, Les Républicains et des Stéphanois ont manifesté à plusieurs reprises pour lui demander de quitter la mairie.

La dernière révélation en date, qui a failli être censurée , est la diffusion (à nouveau par Médiapart) d'un enregistrement dans lequel Gaël Perdriau accuse Laurent Wauquiez, l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'actes pédocriminels. "De la pure calomnie" a reconnu Gaël Perdriau lors du dernier conseil municipal de la ville. Dans la foulée, Laurent Wauquiez avait annoncé qu'il portait plainte pour diffamation.

Pour l'heure, le conseil métropolitain se poursuit. Il a commencé à 14h30 au musée d'Art moderne, avec les représentants des 53 communes de l'agglomération stéphanoise. Cinquante-cinq points étaient annoncés à l'ordre du jour, dont plusieurs vœux avaient été déposés, dont trois pour demander la démission de Gaël Perdriau de son poste de président.

Enfin, s'il a bien annoncé son "retrait total de la présidence de la Métropole", Gaël Perdriau reste bien, pour l'instant, maire de Saint-Étienne.