Enjeux, procurations, calendrier : ce qu'il faut savoir sur le second tour des municipales

Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin dans quelque 5.000 communes françaises, plus de trois mois après la décision du gouvernement de reporter le scrutin pour cause d'épidémie de coronavirus. Les candidats avaient jusqu’à mardi 18 heures pour déposer leurs listes dans les communes de 1.000 habitants et plus. Voici ce qu'il faut savoir sur ce scrutin.

16 millions d'électeurs appelés aux urnes dans 5.000 communes

A l'issue du premier tour le 15 mars, les conseils ont été élus au complet dans 30.143 communes. Mais en raison de l'épidémie, les maires et leurs adjoints ne sont entrés en fonction que la semaine dernière, après que le Conseil scientifique a donné son feu vert à leur installation.

Les conseils municipaux restent à pourvoir dans 15% des communes, ainsi que dans les arrondissements et secteurs de Paris, Lyon, Marseille. Environ 16 millions de personnes sont appelées à voter le 28 juin, soit 39% du corps électoral français. La campagne électorale officielle débutera le 15 juin.

Des alliances surprenantes dans les grandes métropoles

Dans plusieurs métropoles, les tractations de cet entre-deux-tours hors du commun ont souvent abouti à des alliances éloignées des schémas politiques traditionnels. A Nîmes notamment, le centriste Yvan Lachaud, président de Nîmes métropole, soutenu par La République en marche (LREM), a fusionné avec la liste de l’écologiste Daniel Richard qui était soutenue par EELV, le PS et LFI.

Habituellement associés au second tour, le PS et les Verts ont échoué à se mettre d'accord à Lille ou à Strasbourg. Des alliances ont toutefois été conclues à Nantes, Paris, Rennes et au Mans.

Autre fait notable, dans plusieurs villes, les négociations ont abouti à des alliances entre La République en marche (LREM) et la droite (LR). C'est le cas notamment à Strasbourg, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou encore Lyon où Gérard Collomb, soutien historique d’Emmanuel Macron, a renoncé à briguer la métropole au profit d'une alliance avec le candidat de la droite, François-Noël Buffet. L'accord prévoit qu'en échange, le candidat de la droite pour la ville de Lyon, Etienne Blanc, s’efface au profit du poulain de l'ancien ministre, Yann Cucherat.

Le vote par procurations et correspondance facilité ?

Alors que le premier tour a été marqué par un effondrement de la participation - 44,6% contre 63,5% en 2014 - le Sénat a voté mardi 2 juin en première lecture une proposition de loi LR pour faciliter le vote par procuration lors du second tour et permettre le vote par correspondance. Le texte vise à autoriser un même électeur à détenir deux procurations et prévoit également qu'un électeur puisse disposer d'une procuration dans une autre commune pour voter au nom de ses ascendants, enfants, sa fratrie ou son conjoint. Pour les personnes les plus fragiles, il consacre le droit de demander aux autorités compétentes de se déplacer jusqu'à leur domicile pour rédiger leur procuration. Il est "tout à fait essentiel que des mesures soient prises pour rassurer" dans le contexte de la crise sanitaire a justifié le président de la commission des Lois Philippe Bas (LR), estimant qu'elles sont nécessaires au "bon fonctionnement de la démocratie".

Toutefois la proposition des sénateurs de droite n'est pas soutenue par le gouvernement, au motif qu'elle "abrite trop de mesures ne relevant pas du législatif" a indiqué le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Il a précisé que le gouvernement préparait "actuellement des mesures par décrets ainsi que par voie de circulaires (...) pour assouplir le régime des procurations".

Le calendrier

A l'issue du second tour, la première réunion des nouveaux conseils municipaux devrait se tenir entre le vendredi 3 et le dimanche 5 juillet pour élire les maires et les adjoints.

Le 28 juin, les électeurs éliront également les conseils communautaires de quelque 1.100 communautés de communes, métropoles ou agglomérations, où le premier tour n'a pas été décisif, et les nouvelles équipes entreront en fonction d'ici le 17 juillet. Le 18 juillet au plus tard, les conseils de toutes les communes et groupements de communes devraient donc être renouvelés et installés, marquant la fin du cycle des municipales.

Le second tour pourrait cependant être à nouveau reporté. Le conseil scientifique doit en effet se prononcer sur les risques sanitaires quinze jours avant le scrutin, vers le 13 juin. Si l'instance estime que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il se déroule en toute sécurité, les électeurs seront appelés à voter à nouveau "au plus tard en janvier 2021" pour les premier et second tour des municipales.