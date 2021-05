ENQUÊTE - Pourquoi le syndicat Force Ouvrière a radié sa section Cheminots de Poitiers

Depuis janvier dernier, il n'y a plus de section FO Cheminots à la gare de Poitiers. La fédération nationale de la branche rattachée à Force Ouvrière a pris la décision, après plusieurs tentatives de conciliation, de radier purement et simplement les 64 membres qui la composent (parmi lesquels on trouve des conducteurs, des contrôleurs et des agents d'escale).

L'affaire a fait grand bruit au sein de la centrale. Qui n'a pas souhaité répondre directement à nos questions. "Il est parfois préférable de laver le linge sale en famille" a-t-on entendu parfois en guise de réponse. Le secrétaire fédéral Philippe Herbeck a aussi décliné notre demande de précisions. "C'est une affaire interne à FO. Nous ne nous exprimerons pas par voie de presse".

Affaire interne, "circulez, il n'y a rien à voir"

Mais que s'est-il passé exactement ? Selon plusieurs sources au sein de FO, la section de Poitiers n'a pas respecté, à plusieurs reprises, les statuts de la fédération. "Quand on est syndicaliste, on a des droits mais aussi des devoirs. Visiblement, à Poitiers, on l'a parfois un peu oublié" explique un élu de la centrale sous couvert d'anonymat.

De fait, un conflit larvé opposerait depuis plusieurs années la section de Poitiers avec la fédération nationale. "Et cela s'est accentué avec la création de la grande région et le redécoupage syndical avec une union régionale pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Poitiers a continué de faire bande à part".

Echec de la tentative de conciliation

La responsable de cette section aurait notamment adopté un fonctionnement qui échappait aux cadres classiques de FO. "Pendant longtemps, on lui a laissé toute latitude, elle traitait directement avec Paris, on lui a un peu laissé carte blanche et cela a pu donner lieu à des dérives."

Une autre source confirme : "La section de Poitiers avait acquis une autonomie au sein même de FO. On les appelait d'ailleurs en rigolant le syndicat FO National de Poitiers". Une situation qui aurait fini par donner lieu à des tensions. "Ils ne sont mêmes pas venus à l'inauguration de l'union régionale à Bordeaux". Et à des dysfonctionnements.

Cet hiver, une délégation de la fédération nationale est descendue à Poitiers pour une tentative de conciliation avec l'appui d'Alain Barreau et de l'union FO de la Vienne. En vain. "Il y a eu des insultes et des menaces de poursuites judiciaires de la part de la responsable poitevine, et tout le monde est resté sur sa position".

Non-respect de certaines règles ?

Dans la foulée, décision a été prise de prendre des sanctions. "C'est vraiment dommage d'en arriver là. Ils se sont isolés eux-mêmes. Stéphanie (NDLR : la secrétaire de la section de Poitiers), elle est passionnée, elle n’est pas là pour sa gloire personnelle mais ses convictions l’emportent un peu trop sur le reste... Et puis on l’a laissée s’installer dans ce fonctionnement. Les torts sont sans doute partagés".

Selon d'autres témoignages, la section de Poitiers s'est malgré tout illustrée par plusieurs incidents. "_Ils ont enfreint plusieurs fois les statuts. Lors d'une réunion fédérale en visio, réunion soumise au secret de l'assemblée, des syndicalistes ont enregistré une séquence et l'ont diffusée ensuite en interne_".

Un autre agent cite _"_cette descente à Bordeaux au local de l'union régionale. Ils avaient gardé les clés. Ils sont entrés et ont récupéré des listes de notations que la SNCF utilise pour gérer l'avancement de carrière de ses personnels. Des listes qui ont ensuite été affichées à Poitiers. C'est quand même grave. Un délégué du personnel qui commet un tel acte peut être menacé de radiation et même de licenciement".

Un courrier envoyé pour demander leur réhabilitation

Un dernier témoignage explique même que la section de Poitiers avait des retards dans la présentation de sa comptabilité auprès des instances nationales. "Il y a eu jusqu'à cinq mois de retard mais là encore, on nous expliquait que ce n'était pas grave".

La décision de la dissolution de la section a été "collective et mûrement réfléchie, après plusieurs mains tendues". Certains syndiqués de Poitiers, "dégoûtés, ont rendu leur carte". D'autres attendent de voir comment tout ça va finir.

Des représailles pour avoir dénoncé des faits délictueux ?

Dans un courrier envoyé le 1er mai, avec en-tête de l'union départementale de FO, les "radiés de Poitiers" réclament leur réhabilitation et demandent des comptes à leur fédération. Ils veulent notamment avoir accès aux rapports et comptes de trésorerie de l'union régionale FO-Cheminots des exercices 2017 à 2020.

Contactée par nos soins, la responsable de la section de Poitiers estime que cette dissolution, "ce sont des représailles parce que nous avons dénoncé des faits graves. On a découvert une histoire de faux et usage de faux. L'affaire sera jugée en mai devant le tribunal correctionnel. J'ai énormément d'éléments et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'en prend à nous, pour avoir dénoncé ces faits".

La passe d'armes devrait donc se poursuivre devant les tribunaux. Tout cela, "c'est surtout une très mauvaise image pour un syndicat qui n'avait vraiment pas besoin de ça", lâche un adhérent de longue date.