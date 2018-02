"Les méthodes auxquelles se sont livrées un journaliste sont des méthodes de voyou. Il s'est livré à une manipulation et a tendu une embuscade". Voilà comment Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du parti Les Républicains, a réagi, ce mardi soir, sur BFMTV, après la diffusion de ses propos polémiques par l'émission "Quotidien", sur TMC. Des enregistrements réalisés à son insu au cours d'une rencontre avec des étudiants lyonnais. Laurent Wauquiez a annoncé son intention de porter plainte et de saisir le CSA.

Un seul regret pour Laurent Wauquiez : ses propos sur Nicolas Sarkozy

Sur le fond, Laurent Wauquiez assume : il estime qu'un chef de parti "devrait avoir le droit de dire ça" - en référence à l'ouvrage sur François Hollande, "Un président ne devrait pas dire ça". Que ce soit pour ses dires sur Alain Juppé, Valérie Pécresse, La République en Marche, les syndicats ou encore les organisations patronales, il refuse de présenter ses excuses, car il n'a pas "insulté les Français". La seule chose que Laurent Wauquiez dit regretter, ce sont ses propos sur Nicolas Sarkozy : il avait expliqué que l'ancien président mettait son gouvernement sur écoute en conseil des ministres, des allégations qu'il qualifie désormais de "rumeurs".

"Il y a besoin d'une droite qui assume ses idées et qui ne s'excuse pas"

Et lorsque Ruth Elkrief, qui l'interviewe, lui demande comment il va continuer à pouvoir "rassembler", en tant que chef de parti, Laurent Wauquiez répond : "il y a besoin d'une droite qui assume ses idées et qui ne s'excuse pas". "J'ai commencé à reconstruire la droite (...) je suis devenu une cible", affirme-t-il, devant la journaliste, qui s'interroge sur son "immaturité". Et Laurent Wauquiez de conclure : "Est-ce que vous préférez un élu qui a une parole directe, parfois trop, ou est-ce que vous préférez des élus qui ne disent ou ne font plus rien ? (...) je ne reculerai pas".

Les propos de Laurent Wauquiez font d'ores et déjà réagir. L'ancien ministre Dominique Bussereau, déjà en congé de son parti annonce dans un tweet sa démission des Républicains.