Entre 1000 et 2500 manifestants à Rennes contre l'extrême droite

L'appel syndical a rassemblé entre 1000 et 2500 personnes à Rennes samedi après-midi selon les organisateurs. Sous les drapeaux de la CGT, de Solidaires ou encore de la France Insoumise le cortège a défilé dans le centre-ville contre l'extrême droite et le racisme. A une semaine du premier tour des élections régionales, les sondages prédisent de bons résultats au Rassemblement National en Bretagne, alors dans le cortège on s'inquiète de voir l'extrême droite gagner du terrain.

Ses thèses progressent constate Dominique Besson, secrétaire départementale de la CGT en Ille-et-Vilaine : "Elles sont banalisées, elles sont reprises sur énormément de plateaux de télévision. Ce n'est plus interdit de parler librement d'idées d'extrême droite".

Les organisateurs de la manifestation prennent la parole au début du rassemblement. © Radio France - Timour Ozturk

Certains dénoncent aussi une parole d'extrême droite au sein même du gouvernement, comme Paul, un chercheur venu défiler en famille : "Je pense aux gens qui ont voté pour Macron pour faire obstacle au Front National, et depuis surtout un an on voit des ministres comme Blanquer, Vidal et Darmanin qui essayent de doubler le Front National par la droite."