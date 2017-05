Entre 4000 et 6000 manifestants à Nantes pour faire barrage au FN

A Nantes, la manifestation pour faire barrage à Marine Le Pen a rassemblé entre 4000 et 6000 personnes ce lundi 1er mai. Le cortège est parti de la place de la République avant de traverser le pont Audibert et de rallier la préfecture. Le défilé s'est déroulé plus ou moins dans le calme.

Le défilé du premier mai de cet entre deux tours présidentielle a rassemblé dans la Cité des Ducs entre 4000 (chiffre police) et 6000 personnes (chiffre organisateurs). Un défilé derrière les banderoles CGT, FSU et Solidaires des syndicats qui appellent à faire barrage au front national sans pour autant donner de consignes de vote.

Le défilé s'est déroulé plus ou moins dans le calme, avec quelques tags, notamment sur un immeuble du centre ville, des jets de peinture sur le Crédit Agricole de la place de l'Ecluse près du cours des 50 otages, et une voiture de police caillassée. Mais aucune interpellation.

La façade du Crédit Agricole prohe du cours des 50 otages a été vandalisée. © Radio France - Pascale Boucherie

Un défilé constitué de manifestants au profil très divers.

Quatre tracteurs de la ZAD sont là (à l'invitation du nouveau collectif qui s'appelle "collectif syndical contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et son monde", pour en savoir plus cliquer sur ce texte); les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen veulent poursuivre le projet d'aéroport pour respecter la consultation de juin 2016.

Manif 1er mai. A Nantes 4 tracteurs de Notre-Dame-des-Landes sont au rassemblement CGT FSU Solidaires. pic.twitter.com/V2tf5Se73C — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 1, 2017

On trouve aussi quelques dizaines de manifestants venus scander des slogans ni le Pen, ni Macron. Puis quelques pancartes qui affichent le logo "phi "de Jean-Luc Mélenchon. Mais le gros du cortège est constitué des drapeaux CGT FSU et Solidaires. Et de manifestants venus en famille ou entre amis arborant des pancartes vite bricolées aux slogans très variés.

Chacun sa pancarte et son slogan. © Radio France - Pascale Boucherie

"Courage luttons" écrit sur un carton tenu par un enfant de 4 ans ou encore : "Macron, je vote pour toi mais tu perds rien pour attendre", sous-entendu : si tu es élu, je serai là pour ne pas te laisser faire n'importe quoi de mon vote".

Nolwenn, Laszlo 3 ans et demi, Sacha 4 ans Marek dans la poussette et Natacha ont participé au défilé nantais. © Radio France - Pascale Boucherie

Les autres rassemblements

L'autre rassemblement du premier mai à Nantes, celui de la CFDT et de l'UNSA qui appellent à voter Emmanuel Macron dimanche prochain a réuni 500 personnes au miroir d'eau.

Ailleurs en Loire-Atlantique et Vendée : à la Roche-sur-Yon les manifestants de ce premier mai d'entre deux tours étaient 500 et à Saint-Nazaire 700 sur deux sites.