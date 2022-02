Entre 6.000 et 7.000 personnes sont venues écouter Jean-Luc Mélenchon à la Sud de France Arena de Montpellier, ce dimanche 13 février 2022. Dans le public : beaucoup de jeunes, qui n'ont, pour certains, jamais encore voté à une présidentielle. Face à un candidat qui a enchaîné chiffres et humour.

Entre 6.000 et 7.000 personnes au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier

Entre 6.000 et 7.000 personnes sont venues assister au meeting de Jean-Luc Mélenchon, organisé à Montpellier, à l'Arena Sud de France, ce dimanche 13 février 2022. Pendant 30 minutes, le chef de file des Insoumis a répété que son fer de lance est la lutte contre les inégalités économiques. Il a ensuite exposé ses mesures phare. Comme à son habitude, le candidat à présidentielle a joué d'humour et d'ironie pour capter son auditoire, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de jeunes, dont certains n'ont encore jamais voté à une élection présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un show contre les riches

En début de meeting, une dizaine de membres du "Parlement de Campagne" du mouvement ont pris la parole pour se présenter et expliquer pourquoi ils soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Parmi eux notamment : la gilet jaune Geneviève Legay, des militants écolos, un journaliste indépendant, un syndicaliste de la CGT ou encore une infirmière anti pass.

Depuis le début de la crise sanitaire, les milliardaires français ont gagné 236 milliards d'euros. C'est 4.790 par seconde - Jean-Luc Mélenchon

Puis Jean-Luc Mélenchon a été accueilli avec ferveur. Le candidat à l'élection présidentielle a déroulé, pendant une demi-heure, ce qui constitue le socle de son programme : la lutte contre les inégalités économiques. Il a enchaîné les chiffres et les comparaisons. "Chaque fois qu'on vous dit 'et il trouve où tout cet argent, ton Mélenchon? C'est l'argent magique?' Quand ils vous disent 'ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut réduire le déficit de l'Etat...'. C'est vous autres, les puissants, qui allez le combler!"

Les mesures principales

Jean-Luc Mélenchon a ensuite exposé quelques mesures de son programme : la retraite à 60 ans, une allocation de 1.063 euros pour les étudiants, le SMIC à 1.400 euros net. Il a expliqué vouloir investir 200 milliards d'euros dans la transition écologique et investir dans les hôpitaux (embauches et arrêt des fermetures de lits) et dans l'Enseignement.