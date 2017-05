Entre dons et prêts personnels:le financement de la campagne législative par les candidats

Entre 5.000 et 20.000 euros en moyenne, comment les candidats du Poitou financent-ils leur campagne ?

Certains candidats reconnaissent avoir pris un risque personnel ou avoir réfléchi à deux fois avant de se lancer dans cette campagne car être candidat aux législatives entraine un minimum de frais et le remboursement n'intervient que si le candidat atteint les 5% des suffrages exprimés au 1er tour.

A lutte ouvrière on fait avec les moyens du bord, mais sans prêt personnel des candidats nous explique Nicole Poupinot, candidate dans la 2ème circonscription dans les Deux Sèvres:"On a des souscriptions où tous ceux qui veulent nous aider le peuvent autrement nous fonctionnons par notre propre financement par la participation des propres militants", et pas toujours facile d'aller voir son banquier, Céline Cuvillier est candidate France Insoumise dans la 1ère de la Vienne "j'ai pioché dans des économies personnelles et j'ai informé mon banquier de ce qui m'arrivait et puis lui, il n'est pas du même bord politique que moi, du coup ça a donné lieu à discussions" certains candidats ont même lancé du financement participatif, une cagnotte pour financer leur campagne. Des dépenses plafonnées à 38 000 euros, plus 15 centimes d'euro par habitant de la circonscription. L'État rembourse les dépenses de propagande tracts officiels, affiches sur panneaux électoraux et bulletins à conditions d'atteindre les fameux 5% des voix.