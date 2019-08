Entre élections municipales et travaux, une rentrée chargée pour Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse

Le maire de Toulouse est l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi 26 août à 8h15. A sept mois des municipales et alors que les travaux se multiplient à Toulouse (ligne A, Ramblas etc.), le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole fera le point sur tous ces "chantiers".