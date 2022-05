Entre "fierté" et "émotion" les confidences de la nantaise Sarah El Haïry au moment de quitter le gouvernement

Elle vit ses derniers jours comme membre du gouvernement Castex. Entre dossiers à boucler et cartons à remplir, la nantaise Sarah El Haïry se confie sur ces 22 mois de secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale

On la retrouve en toute simplicité dans une brasserie sur l'Île de Nantes ce lundi 2 mai. Elle est encore membre du gouvernement. Pour combien de temps ? Quelques jours tout au plus. Elle ne le sait pas elle-même. A Paris elle boucle ses dossiers et remplit ses cartons, pendant qu'à Nantes elle se prépare à partir en campagne pour les législatives.

Sarah El Haïry a accepté de se confier à France Bleu Loire Océan sur cette période étrange de la vie politique française. ENTRETIEN

Comment vivez-vous ces derniers jours du quinquennat ?

Le Président de la République nous a demandé d'être ministre jusqu'au dernier quart d'heure, donc je suis au travail et j'ai encore beaucoup de travail. Je suis en train de finir l'organisation du service national universel qui va accueillir 40.000 jeunes en juin prochain, je prépare aussi le dispositif "vacances apprenantes" pour tous les enfants qui ne partent pas en vacances, un magnifique projet qui permet de la mixité de l’apprentissage, il faut pas oublier qu’on sort de deux années de Covid qui ont été difficiles pour les jeunes. Je termine aussi la préparation du programme Erasmus pour la rentrée prochaine : ces jeunes qui vont enfin pouvoir repartir dans les pays européens pour une année de fac, bref beaucoup de travail et quand même aussi quelques cartons.

"Rien ne me prédestinais à entrer au gouvernement, j'ai eu la chance de vivre l'ascenseur social"

Ces projets vont se poursuivre sans vous, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J'éprouve de la fierté d’avoir servi, beaucoup de fierté. Rien est dû à personne, jamais. Moi j’ai eu cette grande chance, cette grande responsabilité d’avoir une confiance qui m’a été donnée par le Président de la République, par le Premier ministre Jean Castex qui a été un Premier ministre très proche. J’ai été très fière de pouvoir faire venir la quasi-totalité des membres du gouvernement chez nous, en Loire-Atlantique et j’assume totalement d’avoir été la commerciale, la VRP de notre territoire. Je suis satisfaite d’avoir vu aboutir des projets comme par exemple le dispositif "un jeune une solution" : une enveloppe de 11 milliards d’euros sur la table pour permettre à trois millions de jeunes de trouver un job, un apprentissage, un stage, un service civique. Alors, j’ai du coup le sentiment du devoir accompli mais aussi une fierté d’avoir servi au sein du gouvernement de la France, de la République française, avec beaucoup d’émotion j’avoue.

Est-ce que vous avez la peur du vide ?

Très sincèrement non. J’étais engagée avant, j’ai toujours eu une vie à 3000 %. Avant d’être député, je bossais toute la journée bien sûr, j’avais un engagement syndical à la CFTC le soir et le week-end c’était la politique puisque je suis au Modem depuis des années. J’avais un militantisme de tous les jours et ça va se poursuivre.

Vous ne savez pas quand ça va s'arrêter ?

Non absolument pas. C'est de la prérogative exclusive du Chef de l'Etat. Bon le quinquennat se termine officiellement le 13 ou le 14 mai donc on s'approche de toutes façons de la date, c'est une question de jours et on le sait.

"vas y ! fais-le ! prouve que t’es capable"

Vous n'avez pas peur de ne plus être ministre ?

Non absolument pas. Mais vous savez, être Ministre, je l’avais dit et ça avait fait sourire à l’époque, c’est un CDD ! C’est une responsabilité qui vous est donnée, c’est une chance, mais ça n’appartient à personne et heureusement ! Parce que rien ne prédestinait à ce que je le sois un jour. Finalement j’ai eu la chance de vivre ce qu’on appelle "l’ascenseur social". Je dois tout à l’école, je dois tout à mon pays : de mon prof de CM2 qui s’appelait Monsieur Ricard à François Bayrou en passant par Jean Castex, Emmanuel Macron et plein d’autres, ce sont des hommes et des femmes qui a un moment ou un autre, m’ont regardé différemment et m’ont dit : "vas y ! fais-le ! prouve que t’es capable" et je sais que ça fait toujours sourire ma maman pour le coup quand je dis ça, mais chez moi, on respecte ceux qui travaillent, ceux qui font, les "faiseux". Moi je suis de cette tradition là donc je sais que demain je continuerai à faire.

Qu'est ce qui vous touche le plus ?

Quand je vois le regard de fierté de ceux que j’aime, je parle par exemple de mes parents, de ma famille, et de ceux qui m’ont fait confiance, moi ça me donne une force supplémentaire pour être utile. Pour moi l'engagement politique, c’est d’être utile. Que je sois dans le gouvernement ou que je n’y sois plus, que je sois à l’Assemblée nationale si les électeurs de la 5è circonscription me font confiance, que je sois ici à Nantes comme élue municipale et élue à la métropole, d’une manière ou d’une autre, je sais que je continuerai mes engagements.