Alors que la session parlementaire touche à sa fin ce dimanche, Pascal Lavergne, député Renaissance de l'Entre-Deux-Mers, raconte ces premières semaines de débats musclés et ses aller-retours entre Paris et son exploitation agricole.

Entre l'Assemblée nationale et ses vaches, la double vie de Pascal Lavergne, député et éleveur de la Gironde

"Allez mémère, allez fifille !" Sur son exploitation de Saint-Sulpice-de-Guilleragues, le député Pascal Lavergne élève une centaine de bœufs gras. Depuis son élection en juin 2022, l'élu de la majorité alterne "habits de campagne" et "chaussures de ville". Le rythme intensif de la nouvelle législature ne lui fait pas peur.

"Aujourd'hui j'ai mis les bottes parce que je vais patauger dans la merde, du fumier mouillé à cause d'une fuite d'eau"

"Quand je suis à l'Assemblée, ce sont mes voisins qui soignent mes vaches"

Propriétaire d'un restaurant dans la bastide de Monségur et éleveur de blondes d'Aquitaine, Pascal Lavergne a fait son retour sur les bancs de l'hémicycle. L'ancien maire de Monségur avait déjà siégé au cours du mandat précédent. L'élu de 54 ans remplaçait alors Christelle Dubos, l'ancienne député de la Gironde devenue secrétaire d'Etat en charge des Solidarités. Habitué à se lever tôt, l'agriculteur ironise lorsqu'il entend certains de ses collègues se plaindre des cadences infernales et des séances nocturnes.

"A la fois député, éleveur et restaurateur, je sais ce que c'est qu'un rythme effréné"

"Attendez, c'est pas parce qu'on a travaillé deux fois de nuit à 2h et à 4h du matin... Sincèrement, c'est pas à un agriculteur qu'il faut dire ça. Quand on est en pleine récolte, c'est parfois cinq jours d'affilée dans la semaine".

"Un petit peu compliqué par rapport au mandat précédent"

Député intérimaire pendant 20 mois entre octobre 2018 et juillet 2020, Pascal Lavergne se souvient que le camp présidentiel disposait d'une majorité "pléthorique". "Aujourd'hui, le fait d'avoir une majorité relative nous oblige, pour assurer les votes, à faire le nombre et donc d'être présents de façon beaucoup plus importante dans l'hémicycle".

"J'ai un TER pour La Réole et un TGV pour Paris"

Ce nouveau rapport de force chamboule les habitudes de l'éleveur monségurais. "J'ai décidé de m'investir vraiment au maximum dans mon mandat de député donc il va falloir que je m'organise différemment par rapport à mes activités professionnelles." Pascal Lavergne recherche actuellement un remplaçant pour prendre les rênes de l'exploitation.

"Les Insoumis font le bazar"

Après trois semaines de session parlementaire, Pascal Lavergne refuse de dresser un premier bilan de la législature. "C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses." Le député Renaissance compte plusieurs interventions à son actif, lors des commissions sur la loi EGalim 2 et sur le pouvoir d'achat. L'élu se montre critique envers la Nupes et les Insoumis en particulier. "Ils ont une façon de prendre la parole de façon intempestive, de brailler dans l'hémicycle. Je pense qu'il y en a qui sont équipés d'une cervelle beaucoup plus importante que celle de mes vaches. Ils peuvent s'en servir."

"À un moment donné, on attend de l'Assemblée autre chose que le cirque"

"On est devant une crise climatique, une crise énergétique et un défi en termes de souveraineté alimentaire, on doit s'inscrire, lorsque l'on est élu de la Nation, dans une opposition constructive".