Corse, France

PV : Le Premier ministre Edouard Philippe vient de confirmer à l’Assemblée nationale que vous êtes la madame Corse du gouvernement, comment appréhendez-vous votre mission ?

JG : « En étant ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, nous avons ici le dossier des collectivités locales, territoriales, et c’est une question qui m’est chère, sur laquelle je travaille beaucoup depuis de longues années, quand j’étais parlementaire et maintenant ici. Il est bien normal que la Corse fasse partie de mon portefeuille dans la mesure où une collectivité nouvelle s’installe. J’aborde ce dossier avec intérêt, nous allons avoir la mise en place de la collectivité la plus décentralisée de notre pays et c’est un dossier intéressant, passionnant, avec les particularités d’une île montagne. Je suis très heureuse de m’occuper de ce dossier. Comme l’a dit le Premier ministre, je suis Madame Corse, mais il y a des dossiers qui seront interministériels, _je suis là pour être l’interlocuteur privilégié, et ensuite nous travaillerons sur les sujets que cette nouvelle collectivité voudra bien nous adresser_. »

PV : C’est un dossier que vous connaissez ?

JG : « Je connais l’ensemble des collectivités territoriales, assez bien, et donc je connais aussi les collectivités territoriales de Corse, et celle-ci évidemment c’est un dossier que j’ai suivi en étant que législateur, et bien entendu j’ai déjà eu des contacts et même des discussions avec les élus corses dans le cadre de la préparation du budget de la nouvelle collectivité. Je les ai rencontré à Paris et nous avons eu plusieurs réunions par vidéoconférences, je n’étais pas seule, j’étais avec M. Gérald Darmanin, nous étions tous les deux en relations avec M.Simeoni, M.Jean-Guy Talamoni. »

PV : Vous avez parlé d’une île aux particularismes forts, c’est surtout une île avec des revendications très fortes, indépendantistes, autonomistes, surtout après la très large victoire nationaliste…

JG : « Il y a une victoire, le suffrage universel a eu lieu, les corses se sont exprimés dans la grande tradition républicaine et girondine, _nous respectons naturellement, évidemment, le résultat du scrutin et nous entamerons toutes les discussions avec le président de l’exécutif comme avec le président de l’assemblée en temps voulu_, après l’installation de la collectivité de Corse, voilà ! »

PV : Toutes les discussions sans tabous ? Y compris coofficialité, statut de résident, amnistie, autonomie ? Le Premier ministre dans sa réponse à l’Assemblée nationale a borné les discussions au cadre constitutionnel, il en sera ainsi ?

JG : « J’ai terminé l’interview Monsieur ! (Rires…) »