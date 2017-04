ENTRETIEN | Benoit Hamon, candidat à la présidentielle, se confie sur France Bleu avant sa visite à Saint-Etienne

Le candidat socialiste sera ce mardi à Saint-Etienne pour parler sport et santé. Même si campagne ne décolle pas, même si le second tour semble loin, Benoit Hamon assure vouloir se battre jusqu'au bout.

France Bleu Saint-Etienne Loire: Quel est l'objectif de cette visite à Saint-Etienne ?

Benoit Hamon : C’est avant tout une visite dans la grande région Auvergne Rhône-Alpes avec une partie à Villeurbanne consacrée aux banlieues, aux quartiers et aux inégalités, mais aussi une partie à Saint-Étienne pour parler sport et santé. Ce dernier thème a été finalement assez peu abordé pendant la campagne. Je considère qu’il faut se préoccuper de cette question-là. L’essentiel des maladies qui touchent les Français sont des maladies chroniques, parfaitement évitables grâce à une activité physique. Il est important d’avoir une politique de santé dont le but est que les gens ne tombent pas malades, plutôt que d’investir et de payer cher pour que les gens guérissent. Guérir, c’est bien, mais prévenir, c’est encore mieux. Ce sujet me tient à cœur, tout comme à Régis Juanico qui avait fait adopté un amendement favorable au remboursement par les complémentaires santé d’une activité physique prescrite par un médecin.

Nous pourrions éviter des milliers et des milliers de cancers si nous avions cette politique de sport-santé

Le sport-santé pour prévenir des maladies comme le cancer. Votre programme contient d'ailleurs un « Plan Cancer ». En quoi consiste-t-il ?

L’objectif est de continuer d’insister sur la recherche, tout en travaillant sur le lien entre cette maladie et nos modes de vie, notre alimentation et notre cadre de vie, notamment les pollutions atmosphériques. Il faut développer de vraies politiques environnementales, de vraies politiques de santé. Permettre l’interdiction par exemple des perturbateurs endocriniens, encourager aussi les politiques de sport-santé. Une activité physique, même légère, est importante pour limiter les risques de récidive d’un cancer. En clair, nous pourrions éviter des milliers et des milliers de cancers si nous avions cette politique de sport-santé.

Regis Juanico et moi, nous ne succombons pas aux sirènes du premier venu

Venir à Saint-Etienne, c’est aussi venir sur les terres de l’un de vos proches, Régis Juanico, dans cette campagne que vous qualifiez de « pas facile »…

Régis est fait du même bois que moi. Nous sommes des combattants. Nous savons pour qui nous nous battons. Nous ne succombons pas aux sirènes du premier venu, surtout lorsqu’il s’agit de défendre le pouvoir d’achat des Français et leurs conditions de travail. Je suis fatigué, même assez révolté, d’entendre de jolies histoires dans les débats présidentiels. Or, le 8 mai au matin, les Français vont se réveiller. Ils vont se réveiller avec un Emmanuel Macron qui propose de continuer la démolition du Code du travail par ordonnances. Ils vont peut-être se réveiller avec un François Fillon qui veut supprimer 500.000 fonctionnaires, alors qu’Emmanuel Macron veut en supprimer 120.000. Un immense plan social. Ils vont peut-être se réveiller avec un projet politique de Jean-Luc Mélenchon qui remettra en cause l’Europe, là où je suis en désaccord avec lui. Cette élection est une affaire sérieuse, pas simplement des histoires que l’on raconte. Celui ou celle que l’on va élire pourra peut-être améliorer nos vies mais il pourra aussi les dégrader. C’est là-dessus que je vais insister jusqu’au premier tour. Je suis fatigué, révolté de voir qu’aujourd’hui ces questions ne sont absolument plus discutées.

Aujourd’hui, votre campagne n’a toujours pas décollé. L’héritage du quinquennat Hollande en est-il la principale raison ?

Une partie des électeurs me le reproche. Je ne dis pas que ce quinquennat est responsable de tout mais oui, les électeurs nous reprochent certains aspects de ce quinquennat. Je le regrette, mais c’est comme ça. Même ceux qui disaient que ce quinquennat était formidable rallient Emmanuel Macron, alors que lui-même veut tourner la page. Cette page, en tout cas, il faut incontestablement la tourner. Moi, quand je veux tourner la page, ce n’est pas pour recycler les vieux caciques avec les vieilles idées. Je veux prendre le monde tel qu’il vient et non tel qu’il a été.

Je continue à me battre et je le ferai jusqu'au bout

Le premier tour est dans moins de deux semaines. Peu de monde vous imagine au second tour. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Je continue à me battre et je le ferai jusqu’au bout. Peut-être même avec encore plus d’énergie puisque je suis aujourd’hui celui dont la présence au second tour interroge le plus. Sur le terrain, je sens que beaucoup de Français me soutiennent et me demandent de continuer. Tout cela me donne de la force. J’insisterai pour que cette présidentielle ne se joue pas sur le récit d’un tel, sur le conte d’un autre, la fable d’un troisième ou la jolie histoire d’une quatrième.

Lors de votre venue à Saint-Etienne, vous allez vous rendre au Musée des Verts. L’ASSE, un club qui a construit sa légende sur une défaite en finale de Coupe d’Europe. Vous aussi, votre objectif désormais, c’est de perdre avec panache ?

Non, non et non. Je veux gagner comme les Verts ont gagné parfois. Les Verts n’ont pas toujours perdu avec panache. Lorsque j’étais jeune. Il me semble que vous aviez mis un 5 à 1 à Hambourg, un match énorme (en réalité 5-0, en 8eme de finale aller de la C3, ndlr). Des grandes victoires, au contraire, il y en a eu, même s’il n’y a pas eu de titre européen. Les Verts, c’est une équipe soutenue par le peuple, avec de vraies tribunes populaires et où l’on sait gagner collectivement.