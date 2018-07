Arles, France

Alors que le Premier ministre fait passer à partir de ce mardi un entretien d'évaluation aux ministres pour faire le bilan de leur action, Françoise Nyssen a rappelé sur France Bleu Provence ce lundi matin que l'objet de cet oral était "de faire le point sur ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on avait dit et ce qu'on va faire". "On n'est pas là pour penser comment on est mais pour faire" a insisté la ministre de la Culture. "On s'engage. On a des convictions".

La ministre de la Culture a expliqué qu'elle avait "lancé beaucoup de choses qui sont cohérentes dans l'énorme chantier de la culture : faire en sorte que l'accès à la culture soit une réalité" en citant l'opération "Culture près de chez vous", le plan sur le patrimoine ainsi que la pratique artistique dès le plus jeune âge et les bibliothèques "qui ouvrent mieux et davantage".

"L'économie d'une ville peut être la culture" (Françoise Nyssen)

Françoise Nyssen est ce lundi à Arles pour lancer les Rencontres de la photo. "Arles est une ville qui est renée grâce à la culture. L'économie peut être la culture" a affirmé la ministre de la Culture alors que ce festival a attiré l'an dernier 125.000 spectateurs sur plus de deux mois en 2017.

Irrégularités lors de travaux à Actes Sud : "je regrette cette négligence"

La ministre de la Culture est également revenue sur les révélations du Canard Enchaîné qui affirmait dans son édition du 20 juin des travaux ont été faits sans autorisation dans la maison d'édition Actes Sud dans le quartier du Méjean à Arles en 2011. Selon l'hebdomadaire satirique, la demande d'autorisation a été faite auprès de la mairie d'Arles que quelques mois après l'entrée au gouvernement de Françoise Nyssen. "Cette question qui n'est pas politique ne me concerne pas directement" a expliqué Françoise Nyssen. "Je regrette cette négligence. Les démarches ont été accomplies dans les règles. La demande de permis de construire a été demandée depuis le début et la régularisation est en cours" a poursuivi la ministre qui a espéré "que cet épisode ne fera absolument pas oublié ce que Arles doit à Actes Sud".

Audiovisuel public : pas de chiffe annoncé

Françoise Nyssen ne s'est pas prononcé sur le montant des économies que Radio France et France Télévision doivent faire dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public. "Quand les chiffres seront affinés par les sociétés dans la fourchette qu'elles ont établie, on pourra le communiquer et je vous assure qu'on le communiquera" a affirmé la ministre de la culture.