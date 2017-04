VIDEO - Environ 1 500 personnes au meeting de Marine Le Pen à Perpignan

La candidate Front national pour la présidentielle a rassemblé environ 1 500 personnes, samedi, lors de son meeting au Palais des Congrès de Perpignan.

Elle était attendue de pieds fermes par les militants des Pyrénées-Orientales. Marine Le Pen leur avait donné rendez-vous samedi au Palais des Congrès de Perpignan. Environ 1 500 ont répondu à l'appel, dans une salle remplie aux trois quarts.

"C'était trop beau, comme d'habitude, résume cette habitante d'Argelès-sur-Mer, une habituée des meetings de Marine Le Pen. Simplement parce que c'est une mère de famille, elle comprend son peuple mieux que personne." Le Front national, c'est aussi le choix de Morgan, 23 ans, de Canet-en-Roussillon. "On en a marre de payer pour les autres. Il faut une France aux Français."

"On est chez nous! On est chez nous!, chante Marie-Claire. J'espère de tout coeur qu'elle va gagner. J'ai une nièce qui n'a pas d'emploi et je pense que Marine aidera à quelque chose." Régler certains problèmes, c'est également ce que veut Thierry, infirmier à l'hôpital de Perpignan. "Des gens se refilent les cartes vitales entre eux. Parfois, on soigne des personnes qui viennent d'Algérie ou autres, et qui présentent des cartes vitales appartenant à des Français. C'est pas normal!"

Pendant ce temps, à l'extérieur du Palais des Congrès... "À bas, à bas, le Front national !" Environ 250 personnes, selon la police, se sont rassemblées pour s'opposer à ce meeting. "Marine Le Pen a déclaré qu'elle était en terre conquise ici, mais non", selon Thibault. Et j'ai peur de demain avec une Marine Le Pen au pouvoir." Pour Thomas, c'est plus radical. "Le Front national ne devrait plus exister en 2017."

"Je suis d'origine italienne, je ne suis pas née en France. C'est la France aux Français mais au sens large." - Claire, une manifestante

Après le meeting @MLP_officiel, des opposants au @FN_officiel crient devant les bus des militants qui partent de Perpignan. pic.twitter.com/m0UtYw5Qsh — Suzanne Shojaei (@SuzanneShojaei) April 15, 2017