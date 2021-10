Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand a réuni une centaine de personnes à Dole (Jura) lors d'un meeting

Ils n'étaient peut-être qu'une petite centaine à s'être déplacée à Dolexpo (Jura) ce vendredi 22 octobre pour voir leur candidat favori à l'élection présidentielle de 2022. Mais les Francs-Comtois ont donné de la voix lorsque Xavier Bertrand a démarré sa réunion publique.

Une heure et demie de discours lors duquel le président des Hauts-de-France a partagé aux Dolois les thèmes qu'il souhaite intégrer à son programme pour la prochaine élection nationale. Sécurité, politique migratoire, justice, "travailler plus pour gagner plus", reprenant ainsi l'expression du candidat Nicolas Sarkozy en 2007, la fin de l'assistanat, la retraite à 64 ans d'ici 2030 ou encore l'industrie.

Une petite centaine de Dolois dans l'ensemble convaincue par la réunion publique de Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle de 2022, au sein de Dolexpo ce vendredi 22 octobre. © Radio France - Lucas Archassal

Des Dolois convaincus par Xavier Bertrand

Xavier Bertrand a longtemps pris la parole aussi pour convaincre son auditoire qu'il sera le seul candidat pour battre l'actuel président Emmanuel Macron [en cas de candidature de sa part NDLR] : "Les Français ne veulent pas d'un président hors sol, mais d'un président qui soit au milieu d'eux et qui les comprenne. En cas de second tour, les sondages nous donnent au coude-à-coude."

Il a aussi loué ce congrès Les Républicains organisé le 4 décembre prochain qui décidera du candidat de la droite pour l'élection présidentielle, dont le 1er tour est prévu le 10 avril 2022. Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Denys Payre sont également candidats.

Je n'ai pas d'obsession mais une grande détermination. - Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle de 2022.

Au milieu des thèmes égrainés par Xavier Bertrand, c'est surtout celui du travail qui a animé la petite centaine de Dolois présente. La foule a largement acquiescé lorsque le président des Hauts-de-France a affirmé vouloir donner plus à ceux qui travaillent. "Il n'y a pas assez de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas", a-t-il dit. C'est précisément cela qu'attendait Sylviane, une Bourguignonne présente à Dolexpo : "Il y a trop de monde qui profite de l'assistanat... il y a du travail alors qu'il faut que les gens travaillent."

Cette autre dame a interpellé Xavier Bertrand au milieu de sa réunion publique : "Ce que vous me dites me séduit, mais j'ai peur de l'être aussi par les autres candidats au congrès Les Républicains." Une remarque qui fait rire l'assemblée. Cette dame, nous sommes allés la rencontrer après le meeting du candidat nordiste : "Je suis un peu moins indécise parce que ses dernières paroles ont été pour moi convaincantes, notamment sur la France face à la Chine et l'obligation de garder nos industries dans notre pays."

A la fin de cette réunion publique, la petite centaine de Dolois présents ont pu échanger avec Xavier Bertrand, autour d'un verre.