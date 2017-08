Environ 1400 personnes aux obsèques de François Digard à Saint-Lô

Les habitants de Saint-Lô sont venus en masse ce jeudi après-midi saluer une dernière fois l'ancien maire de Saint-Lô, François Digard, décédé le week-end dernier à l'âge de 68 ans. Ses obsèques ont été célébrées en l'Eglise Notre-Dame, en présence de la plupart de ses amis politiques manchois.

L'Eglise Notre-Dame était presque trop petite pour accueillir tous les Saint-Lois, et plus généralement, les Manchois et Normands qui ont souhaité rendre un dernier hommage à François Digard, le maire de Saint-Lô durant près de 20 ans. François Digard est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dernier des suites d'une longue maladie. L'annonce de la disparition de l'ancien élu qui s'était retiré de la vie politique en 2015, avait profondément touché ses anciens administrés. Les drapeaux avaient été mis en berne et des registres de condoléances ouverts en mairie. Logiquement ce jeudi, les proches de cet homme de droite étaient présents en l'église Notre-Dame, notamment le député Philippe Gosselin, le président du Conseil départemental Philippe Bas ou encore le maire de Carentan Jean-Pierre Lhonneur et le conseiller régional Jean-Manuel Cousin, ex collègue de François Digard à la Région.