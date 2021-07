Environ 150 personnes ont manifesté ce samedi à Auxerre contre le pass sanitaire

Ils se sont réunis à la dernière minute place de l'Arquebuse à Auxerre ce samedi 17 juillet vers 14h30. Entre 150 et 200 personnes ont manifesté dans le centre-ville pour dire non au pass sanitaire et au projet de loi du gouvernement. Ils disent vouloir manifester de nouveau la semaine prochaine.

Deux petites centaines d'Auxerrois se sont réunies samedi 17 juillet vers 14 heures place de l'Arquebuse pour protester contre la volonté du gouvernement de rendre obligatoire la présentation d'un pass sanitaire à l'entrée des lieux culturels ou des restaurants dans quelques jours.

Un regroupement improvisé qui n'a pas été déclaré à la préfecture de l'Yonne. Les manifestants ont défilé rue du Temple jusqu'à la place des Cordeliers pour revenir à leur point de départ avant de se disperser. Les forces de l'ordre n'ont constaté aucun débordement. Le bruit a couru au sein du cortège qu'ils se réuniront de nouveau le week-end prochain.

"Non à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire"

Même si la manifestation n'a pas été totalement préparée, quelques pancartes jaillissent de la petite foule d'Auxerrois. On y lit en tête de cortège le mot "liberté" ou encore "non à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire".

"C'est de notre devoir de dire stop quand ça va trop loin."- Cyril, manifestant à Auxerre contre le pass sanitaire.

Cyril, qui suit une formation pour devenir soigneur animalier, exprime les raisons qui l'ont poussé à manifester ce samedi après-midi. "Nous ne voulons pas vivre dans une France, où demain, pour sortir dans un restaurant, notre autorisation de sortie soit sujette à notre état de santé". Il estime avoir été en accord avec les confinements et couvre-feux instaurés par le gouvernement ces 16 derniers mois. Sauf que, dit-il, "sous prétexte d'une crise sanitaire, _on ne peut pas oublier non plus toutes nos liberté_s. C'est de notre devoir de mettre le holà et de dire stop quand ça va trop loin".

Un vrai dilemme pour Pauline, chirurgienne-dentiste à Auxerre

Au sein du cortège improvisé, plusieurs voix s'élèvent pour exprimer leur refus d'évoquer la question de la vaccination. Sauf peut-être Pauline, chirurgienne-dentiste en libéral à Auxerre, qui s'approche elle-même du micro France Bleu : "J'aimerais pouvoir vous exprimer le vrai cas de conscience que m'impose le gouvernement."

Pauline ne souhaite pas se faire vacciner, "tout ça impliquerait la fermeture du cabinet [selon la volonté du gouvernement de rendre obligatoire la vaccination à tous les soignants de France au 15 septembre, NDLR]". Elle dit aimer ce métier, les gens qu'elle soigne, et estime exercer une profession utile à Auxerre, "là où on en manque".

Sauf que cette chirurgienne-dentiste dit tenir encore plus à sa propre liberté. "C'est une valeur que je défends profondément... Donc je ferais mes choix en conséquence", sous-entendant qu'elle pourrait quitter le cabinet dans lequel elle travaille seule si le projet de loi du gouvernement est voté par le Parlement.