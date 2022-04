Environ 200 sarthois ont manifesté au Mans contre l'extrême droite

Environ 200 personnes ont manifesté dans le centre-ville du Mans ce samedi 16 avril contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national de Marine Le Pen. Une mobilisation à l'appel de plusieurs associations, collectifs et syndicats. Ils ont lu un texte commun expliquant que ce combat "passe par le fait de ne porter aucun suffrage en faveur de sa candidate au second tour."

"On a très peur d'une privation de liberté, d'une violation du droit des femmes, des reculs de partout", explique Josiane, une retraitée mancelle. "Ça me fait très peur et je ne la vois pas du tout avec le costume de présidente de la République." Elle est accompagnée de Colette, elle aussi retraitée et bénévole à l'association Tarmac, qui accueille notamment des demandeurs d'asile. "Moi je suis tout à fait pour les recevoir et j'ai peur qu'ils n'aient plus du tout leur place en France", précise-t-elle.

Le rassemblement a débuté par des prises de parole devant la préfecture © Radio France - Raphaël Cann

"Quand on voit le nombre de personnes qui sont rassemblées là, moi ça me fait peur", assène Delphine, une aide soignante. "Normalement les gens viennent aux rassemblements quand il fait beau, mais je crois que les gens sont résignés." Si tous assurent de ne pas vouloir de Marine Le Pen au pouvoir, beaucoup hésitent à voter pour Emmanuel Macron, le jugeant responsable de la montée de l'extrême droite.

"C'est un non-choix qu'on a : soit voter pour un autocrate, soit voter pour l'extrême-droite, donc moi je pense que j'irais voter blanc", explique Luc. Les organisateurs de cette manifestation n'ont pas non plus appelés à voter pour le président sortant, préférant laisser les participants faire leur choix. Une autre mobilisation était aussi organisée au Mans ce samedi en début d'après-midi, mais elle n'a réuni qu'une cinquantaine de participants.