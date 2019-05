Environ 350 personnes défilent à Auxerre contre la réforme de la fonction publique

Auxerre, France

Ils ne veulent pas de la réforme de la fonction publique proposée par le gouvernement. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jeudi dans de nombreuses villes de France.

Ils étaient 350 environ à Auxerre, au départ de la place de l'Arquebuse. Officiellement, cette réforme ambitionne de rendre l'administration "plus attractive et plus réactive", en engageant par exemple plus de contractuels, et moins d'agents sous statuts.

Environ 350 personnes s'apprêtent désormais à défiler dans #Auxerre contre la réforme du service public. pic.twitter.com/JKoTIJxH8k — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) May 9, 2019

Mais les fonctionnaires mobilisés craignent eux une dégradation de leurs conditions de travail, qu'ils estiment déjà compliquées. A Auxerre, dans le cortège, on trouve des enseignants, des agents territoriaux (agents d'accueil, agent des espaces verts, des finances publiques...), des gilets jaunes mais aussi des personnels d'Ehpad et d'hôpitaux.

Manque de personnel dans les urgences hospitalières

Corine Rivière est secrétaire de la CGT Santé-action sociale de l'Yonne. Pour elle, il est temps d'améliorer la prise en charge des patients aux urgences : "Les services d'urgences ne peuvent plus accueillir les patients qui arrivent dans des conditions normales, car il n'y a plus assez de médecins de villes, et donc trop de monde aux urgences.", assure-t-elle.

Corinne est secrétaire de la Santé action sociale de Lyonne. Elle se rend dans les hôpitaux du département pour rendre compte des difficultés. Aujourd'hui elle dénonce un manque cruel de personnel dans les hôpitaux. #Auxerrepic.twitter.com/qkRQACccnQ — France Bleu Auxerre (@bleuauxerre) May 9, 2019

Elle évoque des patients parfois obligés de rester dans des brancards dans les couloirs, sans chambre et traités de manière indigne. Corine Rivière demande donc par exemple au gouvernement que davantage de médecins urgentistes soient recrutés.

A Sens, environ 150 personnes ont manifesté.