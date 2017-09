Environ 4.000 manifestants à Tours le 12 septembre contre la réforme du droit du travail

Les organisateurs ont compté 5.000 manifestants. La police en a dénombré 3.600. C'est, de toute façon, une mobilisation non négligeable pour cette première journée d'action contre la réforme du travail. Il y en aura au moins deux autres d'ici fin septembre.

Succès conséquent pour la manifestation contre la réforme du droit du travail, le 12 septembre, à Tours. A l'appel de la CGT principalement, un cortège a défilé entre la place de la Liberté et la place Anatole France. Il y avait 5.000 personnes selon les organisateurs, et 3.600 selon la police. Des manifestants qui étaient, sans surprise, très remontés contre Emmanuel Macron

Le cortège tourangeau était principalement composé de retraités et de fonctionnaires

Une délégation de chez SKF ouvre la marche, mais derrière, il y a surtout des représentants d'entreprises publiques : la SNCF, l'éducation nationale ou l'hôpital de Tours, ou travaille Séverine

"Si on s'attaque aux conventions collectives dans le Privé, on va s'attaquer aux statuts dans la fonction publique. On est en plein dedans, là" - Séverine qui travaille au CHRU de Tours