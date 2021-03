Environ 400 personnes réunies à Coustouges pour demander la réouverture des routes avec la Catalogne

Ils sont arrivés par dizaines, de chaque côté de la frontière, pour se retrouver sur le pont qui surplombe le Riu Major, pile à la frontière entre la France et l'Espagne.

Pour la plupart habitants du Vallespir ou de l'Alt Emporda, les manifestants avaient à la bouche le même constat : la fermeture de ces routes est aberrante et inutile.

Le "mur de la honte"

En janvier, la préfecture des Pyrénées-Orientales avait annoncé la fermeture de cinq routes "secondaires" qui relient France et Espagne. Décision justifiée pour "prévenir la menace terroriste et lutter contre l'immigration clandestine." Mais l'argument ne passe pas, quel que soit le côté de la frontière.

"Il n'y a aucune raison cohérente qui justifie ce mur de la honte" se désole Carles, catalan qui vit à Saint-Laurent-de Cerdans. Lui est habitué à emprunter l'une de ces routes, celle qui relie Coustouges à Maçanet. "En temps normal, je m'y rends pour aller faire des courses. Cela me prend une demi-heure. Aujourd'hui, avec le détour obligé, cela prend une heure et demie."

Pénibilité au quotidien, mais aussi vraie contrainte pour les entreprises selon Michel Anrigo, le maire de Coustouges : " Beaucoup d'entreprises du bâtiment viennent faire des travaux dans le Haut-Vallespir. Maintenant, c'est un coût supplémentaire pour elles, avec 80 kilomètres de plus à faire."

Paroles de manifestants présents au rassemblement Copier

Une décision symbolique

En plus de ces contraintes, la fermeture d'une frontière est mal vécue dans cette région où Catalans du Nord et du Sud vivent entremêlés. "La frontière, ce n'est pas un gadget. Ici en Vallespir, c'est vraiment quelque chose avec lequel on vit. On a tous de la famille, des amis de l'autre côté" ajoute la maire d'Amélie-les-Bains, Marie Costa.

Le pont est un symbole d'union entre les habitants de chaque côté de la frontière © Radio France - Xavier Ponroy

Autre élément qui suscite la colère et l'incompréhension : les arguments avancés par les autorités. "Je ne peux pas m'imaginer que les migrants passent par cette route là" confie un manifestant, pendant qu'un autre pointe du doigt d'autres accès à pied bien plus discrets. Pour beaucoup, la frontière est quoi qu'il arrive une passoire. Et la bloquer avec des morceaux de bétons est illusoire.