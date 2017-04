A Epernay et Reims panne de subventions pour lutter contre la pollution

Lauréates d'un appel à projets lancé par l'Etat pour lutter contre la pollution de l'air, les deux villes marnaises ont appris cette semaine qu'elles recevraient moins de subventions que prévu. La Ville d'Epernay doit se contenter de 31 000 euros au lieu de la subvention d'un million promise.

C'était il y a un an et demi, en novembre 2015 : les villes d'Epernay et de Reims remportaient l'appel à projets "Villes respirables en 5 ans", pour améliorer la qualité de l'air, et notamment lutter contre les particules fines. "Il y a un travail énorme qui a été fourni par nos collaborateurs, par les services de la Ville et de l'agglomération... et vu l'ampleur du manque de subventions évidemment il y a des actions qui ne vont pas être faites...", explique Jonathan Rodrigues, l'adjoint chargé du Développement durable à la ville d'Epernay. Car à la place des 990 000 euros promis par l'Etat -presque un million donc-, il ne devrait rester que... 31 000 euros.

L'auto-partage à Epernay fera partie des actions qui malgré tout, seront financées -- Jonathan Rodrigues, adjoint au maire d'Epernay

La Ville d'Epernay et l'agglomération prévoyaient 18 actions dans le domaine de l'agriculture, du logement résidentiel, et de la mobilité. En vrac : des subventions pour inciter les habitants à acheter des vélos électriques, l'achat de deux bus et un mini-bus électriques, la mise en place de l'auto-partage à Epernay, ou encore l'expérimentation d'aspirateurs à particules fines. Un programme ambitieux donc, salué par le ministère de l'environnement, et qu'il va falloir forcément revoir à la baisse. Tout n'est pas compromis souligne Jonathan Rodrigues : "l'Etat tient pas ses engagements, mais la ville tient ses engagements, et l'auto-partage fera partie des actions qui malgré tout, seront financées ... on le fera".

A Reims, la subvention serait de 140 000 euros au lieu des 800 000 euros promis

La nouvelle est tombée lundi par téléphone pour Epernay, avec un coup de fil du ministère de l'environnement. Même chose pour la ville de Reims. L'adjointe au maire de Reims en charge de l'écologie urbaine, ne cache pas sa colère. "Que ce soit sur la forme et sur le fond, ça fait preuve de beaucoup d'amateurisme, l'Etat s'est engagé en nous nommant lauréats depuis novembre 2015 !...", souligne Laure Miller.

La Ville de Reims et le Grand Reims prévoyaient moins d'actions, une dizaine seulement, mais n'en attendait pas moins de l'Etat. "Il y avait toute une série d'études qu'on avait pour projet de faire et pour lesquelles on voulait être aidés par l'Etat grâce à cet appel à projets... finalement on va pouvoir les faire, mais ce sera fait moins vite", explique Laure Miller. Puisque sur un budget d'investissement d'1 million 800 000 euros, ils espéraient 800 000 euros de subventions. Ce sera 140 000 finalement. Le ministère de l'environnement a été contacté, mais n'a pas donné suite à notre demande d'explications pour l'instant.