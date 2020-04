Épidémie de coronavirus : Loïc Prud'homme demande l'état de catastrophe naturelle

France Bleu Gironde : Sur quels critères estimez-vous que la pandémie de Coronavirus peut rentrer dans la liste des catastrophes naturelles?

Loïc Prud'homme : Et bien, on sait que cette pandémie est partie d'animaux sauvages, qui étaient porteurs de ce virus et qui l'ont transmis à l'homme, donc on ne peut pas dire que cette catastrophe est d'une autre origine que naturelle... Récemment on a connu une catastrophe industrielle à Lubrizol, celle-ci est bien naturelle au sens de catastrophe écologique.

France Bleu Gironde: Que permettrait cette reconnaissance?

Loïc Prud'homme: Cela ouvrirait les droits des assurés auprès des compagnies afin de faire valoir leurs pertes d'exploitation, qui sont couvertes en cas de catastrophe naturelle. L'enjeu est colossal car on sait qu'aujourd'hui de nombreux artisans, des TPE ou des professions libérales sont très impactées et ce classement leur permettrait cette indemnisation.

France Bleu Gironde : Mais l'Etat s'est déjà engagé à les aider avec toute une série de mesures?

Loïc Prud'homme: Oui mais clairement ce plan n'est pas à la hauteur... Et en plus, il pèse sur nous autres les contribuables! Là, il y a des contrats qui sont souscrits pour cela, l'assurance en France c'est 270 milliards de chiffre d'affaire, les assureurs doivent faire face à leurs engagements. Je voudrais rappeler en plus que ces compagnies versent des dividendes et que le gouvernement semble les protéger en ne les sollicitant pas.

France Bleu Gironde : Cette liste des catastrophes naturelles s'allonge inexorablement et un jour, les assureurs ne pourront plus y faire face?

Loïc Prud'homme: Il faut d'abord savoir que toutes les compagnies d'assurance sont elles-mêmes réassurées pour les montants importants qu'elles sont amenées à indemniser. Et bien sur que les catastrophes naturelles malheureusement vont se multiplier. Les assureurs vont donc devoir se reposer les bonnes questions. Une chose est sure, ils ne doivent pas s'affranchir de leurs responsabilités.