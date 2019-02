Epinal : le grand débat national s'invite à la gare

A la rencontre des citoyens, le grand débat national, s'invite en gare d'Epinal. Un stand de proximité animé par deux étudiants. Les voyageurs peuvent s'informer et remplir les formulaires sur place.

Épinal, France

Deux tables rondes, des questionnaires papier, et des tablettes numériques. Les voyageurs qui traversent le hall, sont invités à venir s'informer sur le grand débat national, et s'ils le souhaitent à remplir les formulaires sur place. L'idée est de "collecter la parole citoyennes des personnes qui n'auraient peut-être pas participé au débat". Deux étudiants animent le stand dit "de proximité". Peu de contributions pour le moment. "Les gens sont surpris et peu disponibles en semaine", regrette Héloïse, qui cependant ne désespère pas.

Pour cette première journée en gare d'Epinal ce mardi 26 février, Benoît Rochas, sous-préfet de Neufchâteau, est venu se rendre compte sur place de l'accueil citoyen reçu par l'opération. Référent départemental du grand débat national dans les Vosges, Benoît Rochas s'est félicité du succès enregistré dans le département, "270 cahiers de doléances ont été remis en préfecture. Une commune vosgienne sur deux a participé ".

Le grand débat national en gare d'Epinal, c'est encore ce mercredi 27 février de 7h30 à 16H00.